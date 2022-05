Le géant de la restauration Elior dévisse en Bourse après une perte massive de 266 millions d'euros au premier semestre

Le géant de la restauration collective Elior dévissait en Bourse mercredi après avoir annoncé une perte massive de 266 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2021/2022 et la fermeture d'activités déficitaires aux Etats-Unis, alors que l'inflation pèse sur ses marges. A 9H30, l'action du groupe chutait de 9,35 % à la Bourse de Paris à 2,77 euros dans un marché stable.

Mercredi Elior, qui avait suspendu ses objectifs en raison des incertitudes liées à la crise sanitaire et au retour de l'inflation, a redonné des prévisions au marché grâce au rebond de son activité au premier semestre.

D'octobre à mars, premier semestre de son exercice décalé, le chiffre d'affaires a progressé de près de 20 % à 2,24 milliards d'euros, soit légèrement mieux que les 2,15 milliards attendus par le consensus d'analystes interrogés par l'agence financière Bloomberg.

Mais le groupe affiche une énorme perte nette de 266 millions d'euros, contre une perte de 53 millions d'euros un an plus tôt, sur la période, due à des "provisions pour dépréciation d'écarts d'acquisition en France et en Espagne à hauteur de 119 millions d'euros" et des dépréciations d'actifs de 62 millions d'euros, liées à Preferred Meals aux Etats-Unis.

Elior ne compte pas recommencer à distribuer des dividendes avant l'exercice "2023-2024" et espère annoncer l'identité de son nouveau directeur général dans "quelques semaines", lorsqu'il aura départagé les "deux candidats finalistes", a affirmé lors d'une conférence téléphonique Bernard Gault, directeur général par intérim depuis la démission surprise début mars de Philippe Guillemot - parti chez le fabricant de tubes Vallourec.

Au vu du rebond de son activité, le groupe annonce tabler pour l'exercice 2021/2022 en cours sur une croissance organique de son chiffre d'affaires "d'au moins 16 %" et un "EBITA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) ajusté autour de l'équilibre".

Mais cette dernière prévision ne tient pas compte des "pertes de Preferred Meals estimées à 35 millions d'euros sur l'exercice en cours", indique Elior, qui va devoir, faute d'avoir trouvé un repreneur, fermer ces activités de repas industriels aux Etats-Unis "trop éloignées de (son) coeur de métier" et qui "pèsent très lourdement" sur ses comptes, dans le cadre d'un "plan de redressement".

Spécialisé dans la préparation industrielle de plats cuisinés, notamment surgelés, Preferred Meals, qui emploie 2 000 personnes et représente 20 % du chiffre d'affaires d'un milliard d'euros annuels réalisé par le groupe aux Etats-Unis, "n'aurait jamais dû être racheté par Elior en 2016", a estimé M. Gault.

Renégociation, inflation et sécheresse

Le groupe va se positionner sur d'autres activités aux Etats-Unis comme la fourniture de repas destinés aux "patients qui ont des maladies longues comme le diabète" pour l'aide sociale américaine, un "marché en forte croissance".

Au premier semestre, malgré les "perturbations liées au variant Omicron, l'activité rebondit, portée notamment par un fort dynamisme commercial", s'est réjoui M. Gault. Mais "l'intensification des pressions inflationnistes pèse" sur des "marges opérationnelles déjà dégradées par la pandémie", a-t-il dit.

Cela justifie un "plan de redressement" qui comprend un "contrôle encore plus strict des coûts opérationnels" et une "renégociation" de "toutes (ses) grilles tarifaires" avec ses clients, et la dénonciation de "certains contrats qui sont fortement en perte" auprès des "acteurs publics" (collectivités...). La perte de certains contrats a réduit le chiffre d'affaires "de 8,7 %".

Au-delà des pressions inflationnistes qu'elle provoque, la guerre en Ukraine conduit à des difficultés d'approvisionnement (blé, huile de tournesol...) tandis que les "problèmes de sécheresse" notamment en France, "vont impacter les rendements des récoltes", a précisé M. Gault. "Aujourd'hui on vit sur les stocks stratégiques", a-t-il poursuivi, mais "si la guerre en Ukraine se prolonge (...) il faudra substituer certains produits, et accepter qu'ils seront (...) plus chers".

Présent dans six pays (France, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Etats-Unis et Inde), Elior, qui emploie 99 000 collaborateurs et réalise 56 % de son activité à l'international, table désormais sur une croissance organique annuelle moyenne de son chiffre d'affaires "d'au moins 7 % sur les deux prochains exercices" et une marge d'EBITA ajusté "d'environ 4% en 2023-2024".