Les Bourses européennes repartent en négatif et effacent leurs gains de la veille

La Bourse de Bruxelles était pénalisé par les plongeons de Colruyt et Sofina. Le Bel 20 abandonnait 1,13 % à 3 967,23 points avec quatorze éléments de l'indice étaient en baisse, Colruyt (30,98) et Sofina (257,00) en tête avec des décotes de 9,36 et 8,61 %, devant arGEN-X (292,90) et Galapagos (53,68) qui abandonnaient 2,46 et 2,82 %. Solvay (92,28) perdait 0,84 % à l'inverse de UCB (89,76) qui remontait de 0,85 %.

La Bourse de Paris clôturait en négatif aussi, le CAC 40 reculant de 1,20 % pour retomber à 6 352,94 points. La Bourse de Francfort terminait également largement dans le rouge, le DAX tombant de 1,26 % à 14 007,76 points. La Bourse de Londres ne faisait guère mieux, le FTSE-100 perdant 1,06 % à 7 438,09 points.

Valeurs de clôture du mercredi 18/05 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :