L’œil du marché : "Le marché continue de souffler le chaud et le froid et de naviguer à vue au gré des nouvelles"

À 9H20 (8H20 GMT), la Bourse de Bruxelles voyait son indice Bel 20 légèrement en hausse de 0,17 %, à 4 019,67 points.

À la Bourse de Paris, l'indice vedette CAC 40 cédait 0,20 % à 6 417,33 points vers 10H50, au lendemain d'un franc rebond de 1,30 %.

Les Bourse de Francfort et de Londres se maintenaient quasiment à l'équilibre, avec le DAX en hausse de 0,03 %, à 14 190,89 points et le FTSE-100 en baisse de 0,02 %, à 7 516,90 points.

Les places boursières avaient rebondi mardi dans un regain d'optimisme sur un espoir d'amélioration des conditions sanitaires en Chine et des statistiques américaines de bonne facture. Malgré tout, l'incertitude domine sur le front géopolitique du fait de la poursuite de la guerre en Ukraine et sur l'avenir de la croissance mondiale. "Le marché continue de souffler le chaud et le froid et de naviguer à vue au gré des nouvelles, avec des corrélations toujours instables", notent les experts de Natixis Research CIB.

Les investisseurs se demandent si la Réserve fédérale américaine va réussir à réduire l'inflation en accélérant la hausse des taux sans risquer de faire plonger l'économie en récession. La Fed comme la BCE ont adopté ces dernières semaines une attitude de plus en plus ferme face à une inflation élevée et durable. Mardi, le patron de la banque centrale américaine (Fed), a indiqué que l'institution allait resserrer fortement ses conditions monétaires tant qu'il n'y aura pas de preuves "évidentes" que l'inflation ralentit.

Les derniers chiffres de l'inflation en zone euro pour avril seront surveillés alors que la Banque centrale européenne envisage un resserrement monétaire cet été. Le taux d'inflation a bondi à 9 % en avril sur douze mois au Royaume-Uni, un record en 40 ans.