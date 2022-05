La Bourse de Bruxelles continue de reculer et tombe sous les 3 900 points

Nouveau décrochage pour la Bourse de Bruxelles, où le Bel 20 chutait de 1,88 % à 3 892,73 points, avec 14 de ses éléments dans le rouge. Ackermans (156,00) largement en tête avec une décote de 8,07 %. Solvay (88,04) et AB InBev (51,07) suivaient avec des chutes de 4,59 et 4,54 % en compagnie d'Umicore (39,87) qui abandonnait 3,90 %, KBC (56,26) et Ageas (43,78) étant négatives de 2,33 et 2,95 %. Sofina (251,80) perdait 2,02 % après avoir plongé de 8,6 % la veille, Colruyt (31,19) regagnant par contre 0,68 % après sa chute de 9,3 % de mercredi.

La Bourse de Londres suivant de près celle de Bruxelles, le FTSE-100 tombant de 1,82 % à 7 302,74 points. A la Bourse de Paris, le CAC 40 perdait également 1,26 % à 6 272,71 points. La Bourse de Francfort parvenait à freiner sa descente, le DAX lâchant tout de même 0,90 % à 13 882,30 points.

Valeurs de clôture du 19 mai des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :