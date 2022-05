Timide rebond des Bourses européennes, le Bel 20 termine au-dessus des 3 900 points

Avoir perdu 3 % en deux séances consécutives de baisse, la Bourse de Bruxelles reprenait 0,78 %, le Bel 20 terminant à 3 923,17 points avec 15 de ses éléments en hausse, emmenés par Sofina (258,60) qui rebondissait de 2,70 % devant WDP (35,60) et Ackermans (159,10) qui regagnaient 2,53 et 1,99 %. arGEN-X (305,30) et Solvay (88,50) valaient de même 2,11 et 0,52 % de plus que jeudi, Galapagos (53,08) et UCB (87,02) reculant par contre de 0,49 et 1,85 %.

La Bourse de Paris était en léger progrès, le CAC 40 s'appréciant de 0,20 % à 6 285,24 points. La Bourse de Francfort connaissait une remontée plus marquée, le DAX avançant de 0,72 % à 13 981,91 points. La meilleure prestation était celle de la Bourse de Londres, où le FTSE-100 bondissait de 1,19 % à 7 389,98 points.

Valeurs de clôture du vendredi 20/05 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :