Les Bourses européennes terminent en hausse mais restent prudentes avant le rapport de la Fed

Les Bourses européennes montaient avant la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) dont les enseignements pourraient toutefois venir fragiliser ce rebond.

Hésitants ce mercredi matin, l'indice Bel 20 à la Bourse de Bruxelles devait repartir à la hausse dans l'après-midi à l'instar de Wall Street peu après son ouverture en légère baisse. Notre indice de référence regagnait finalement 0,50 %, à 3 912,25 points, avec 12 de ses éléments dans le vert, grâce notamment au soutien d'AB InBev (52,36) qui s'appréciait de 2,53 %. Aperam (36,38) et D'Ieteren (152,70) valaient 1,99 et 1,80 % de plus que la veille, Solvay (89,68) étant positive de 2,42 % alors qu'UCB (82,66) et Galapagos (51,26) reculaient de 0,36 et 0,58 %, arGEN-X (293,80) de 0,03 %.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,73 % mercredi. L'indice vedette CAC 40 a progressé de 45,50 points à 6 298,64 points. La veille, il avait reculé de 1,66 %.

Le DAX à la

Bourse de Francfort

augmentait de 0,63 % à 14 007,93 points tandis que la

Bourse de Londres

voyait son indice FTSE-100 en hausse de 0,51 % à 7 522,75 points.

Valeurs de clôture du mercredi 25 mai des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :