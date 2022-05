Wall Street ouvre en hausse, rassurée par l'inflation qui se modère

La Bourse de New York commençait en hausse vendredi, espérant afficher, pour la première fois depuis deux mois, une semaine dans le vert alors que les investisseurs saluaient un indicateur d'inflation rassurant aux États-Unis.

Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones avançait de 0,17 % et le Nasdaq, à forte teneur technologique, de 1,38 %. Le S&P 500 augmentait de 0,83 %.

La veille, Wall Street avait terminé en forte hausse, catapulté par une chasses aux bonnes affaires, le Dow Jones avait pris 1,61 % à 32 637,19 points, l'indice Nasdaq, 2,68 %, à 11 740,65 points, et l'indice élargi S&P 500, 1,99 %, à 4 057,84 points.

Jeudi, les marchés boursiers américains ont réussi à augmenter pour la première fois depuis longtemps sur deux jours consécutifs, grâce aux chiffres encourageants des grandes entreprises de distribution américaines, et se dirigent vers un gain hebdomadaire. L'indice Dow Jones, qui a baissé pendant huit semaines consécutives, semble donc prêt à rompre la plus longue série de pertes depuis près de cent ans. Le S&P 500 et le Nasdaq devraient rompre une série de sept semaines de baisse.

Dell en forte hausse

Dell Technologies a figuré parmi les plus fortes hausses des bourses de New York ce vendredi. Le fabricant d'ordinateurs a enregistré au dernier trimestre des revenus et des bénéfices supérieurs aux prévisions des analystes. Les investisseurs ont récompensé l'action par un gain de prix de plus de 15 %.

Le vendeur de vêtements Gap, lui, a perdu près de 13 % après avoir réduit ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Gap a dû faire face à une augmentation des coûts de transport et a dû offrir des rabais plus importants pour vendre ses stocks.

Apple a augmenté de 1,5 %. L'agence de presse Bloomberg a rapporté que les travailleurs, pour la plupart mal payés, de Quanta Computer, un important fournisseur du fabricant d'iPhone Apple, se sont révoltés contre les mesures corona strictes en vigueur en Chine. Les travailleurs sont emprisonnés dans une usine fermée à clé à Shanghai depuis près de deux mois en raison de la politique stricte de la pandémie dans la métropole chinoise et demandent plus de liberté.

Ulta Beauty a augmenté de 9,4 %. La chaîne de magasins de produits de beauté a enregistré des résultats supérieurs aux attentes des analystes au trimestre dernier. Costco a chuté de 2 %. La société de vente en gros a enregistré des ventes plus importantes que prévu, mais la marge bénéficiaire a été mise sous pression par la hausse des salaires et des coûts de transport.

Du côté des devises, l'euro valait 1,0718 dollar, contre 1,0723 dollar un jour plus tôt.

Au niveau des énergies, le prix du baril de pétrole américain a baissé de 0,2 %, à 113,91 dollars. Le pétrole Brent a coûté 0,3 % de plus à 117,69 dollars le baril.