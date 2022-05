L’œil du marché : "Il y a encore beaucoup trop de facteurs de risque pour pouvoir espérer une reprise durable des indices boursiers"

À 9H20 (8H20 GMT), le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles était en léger recul de 0,29 %, à 3 936,27 points.

Le DAX à la Bourse de Francfort était également en baisse de 0,47 %, à 14 507,64 points, tandis que le FTSE-100 à la Bourse de Londres se tenait presque à l'équilibre, en hausse de 0,02 %, à 7 601,67 points.

De son côté, la Bourse de Paris évoluait en baisse de 0,71 %, dans un début de séance marqué par l'accélération de l'inflation en France et avant la publication des données au niveau de la zone euro. L'indice vedette CAC 40 reculait de 46,67 points à 6 515,72 points vers 9H35.

Les nuages qui ont perturbé les indicateurs économiques et les investisseurs depuis le début de l'année sont revenus mardi, avec en premier lieu l'inflation. Les prix ont augmenté de 5,2 % sur un an en mai en France selon une première estimation dévoilée mardi par l'Insee, un cap qui n'avait pas été franchi depuis septembre 1985 et encore en nette hausse par rapport au mois d'avril (4,8 %). Les autres publications de l'institut ont aussi dressé un terne tableau de l'économie française : le produit intérieur brut a été révisé en baisse au premier trimestre, avec une contraction de 0,2 % contre une stagnation annoncée lors de la première estimation. Cette révision s'explique notamment par un recul encore plus marqué de la consommation des ménages sur la période, leur pouvoir d'achat ayant chuté "nettement" de 1,9 % au premier trimestre, grevé par l'inflation. Et les chiffres pour avril, dévoilés également mardi, ne sont pas meilleurs avec une nouvelle baisse de 0,4 % de la consommation des ménages.

"Il y a encore beaucoup trop de facteurs de risque (le narratif de la récession a fait son grand retour dans les salles de marché !) pour pouvoir espérer une reprise durable des indices boursiers", selon les analystes de Saxo Banque.

Les chiffres de l'inflation en zone euro seront publiés en milieu de matinée. Ils sont aussi attendus en hausse sur un an en mai par rapport à avril. Avec cette tendance, "les banques centrales devraient augmenter les taux dès maintenant" mais "l'un des défis à relever est toutefois de parvenir à ralentir l'inflation sans plonger l'économie dans la récession et recréer trop de chômage", résume Vincent Manuel, gérant d'Indosuez.

Les perturbations de la guerre en Ukraine continuaient aussi d'affecter les perspectives économiques. Les prix du pétrole poursuivaient leur hausse, atteignant un plus haut depuis deux mois, après l'annonce d'un accord trouvé par les dirigeants des 27 pays de l'UE qui devrait permettre de réduire de quelque 90% leurs importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. Le baril de Brent dépassait les 123 dollars le baril, en hausse de plus 1 %.