Wall Street ouvre en repli après sa première semaine de rebond en deux mois

La Bourse de New York démarrait en baisse mardi après un long week-end, perdant l'élan gagné la semaine dernière : le Dow Jones lâchait 1,10 %, le Nasdaq 0,25 %.

Les prix du pétrole grimpaient à leur plus haut niveau en plus de deux mois et les rendements obligataires à dix ans se tendaient.

Vendredi, les indices avaient engrangé leur première hausse hebdomadaire en près de deux mois, l'indice Dow Jones ayant avancé de 1,76 % à 33 212,96 points. Le Nasdaq, à forte teneur technologique, avait bondi de 3,33 % à 12 131,13 points et le S&P 500 de 2,47 % à 4 158,24 points.