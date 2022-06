Les Bourses européennes divergent : Paris rebondit alors que Londres s'enfonce

La Bourse de Bruxelles clôturait sur une timide hausse, le Bel 20 prenant 0,09 % à 3 857,77 points avec 12 de ses éléments dans le vert, emmenés VGP (192,60) et D'Ieteren (157,00) qui bondissaient de 6,64 et 3,97 % supplémentaires. AB InBev (51,15) avait viré de 0,68 % à la baisse alors que KBC (58,74) et Ageas (43,16) restaient positives de 0,69 et 0,49 %. Cofinimmo (116,80) et Aedifica (103,60) abandonnaient 2,34 et 1,89 %, Colruyt (29,72) et Umicore (40,12) reculant de 1,49 et 3,04 % alors que Aperam (38,89) et GBL (86,52) étaient positives de 1,73 et 1,57 %, Sofina (218,60) et Elia (151,50) s'appréciant de 0,64 et 0,60 %.

A la Bourse de Francfort, le DAX rebondissait de 1,01 % à 14 485,17 points. Même dynamique à la Bourse de Paris, le CAC 40 s'appréciant de 1,27 % à 6 500,44 points. Gros revers en revanche pour la Bourse de Londres, où le FTSE-100 abandonnait 0,98 % à 7 532,95 points.

Valeurs de clôture du jeudi 02/06 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :