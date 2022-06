L'œil du marché : "Les annonces de l'Arabie saoudite ne vont pas calmer la pénurie ni les goulots d'étranglement qui font monter les prix"

Les Bourses européennes rebondissaient jeudi matin, soulagées par la baisse des cours du brut avant une réunion des pays producteurs de pétrole sur fond de spéculations sur une hausse de la production saoudienne.

En Asie en revanche, la Bourse de Tokyo a terminé en repli de 0,16 %, lestée comme Hong Kong (qui perdait 0,97 % vers 07H30 GMT) par les craintes que les mesures des banques centrales pour enrayer l'inflation, notamment aux Etats-Unis, ne pèsent trop lourdement sur la croissance.

En Europe, les indices avançaient après deux nouvelles séances de repli. La Bourse de Paris regagnait 0,74 %, la Bourse de Francfort 0,62 % et Milan 0,27 % vers 07H35 GMT. Le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles grimpait quant à lui de 0,54 % à 3 874.95 points, vers 10H50 (8H05 GMT).

La place de Londres est fermée pour les célébrations marquant les 70 ans de règne d'Elizabeth II qui se déroulent de jeudi à dimanche. Les marchés occidentaux avaient fini dans le rouge mercredi après un retournement de tendance dans un contexte boursier volatile.

Les investisseurs espèrent obtenir un peu de soulagement du côté du pétrole, dont les prix élevés participent à l'inflation, bête noire des marchés. Les pays de l'Opep+ se réunissent jeudi en visioconférence à 12H00 GMT (14H00 à Vienne, le siège du cartel) pour ajuster leur production de pétrole.

Cette réunion intervient deux jours après l'annonce d'un embargo de l'Union européenne pour réduire de deux tiers ses importations de brut russe, qui place Moscou dans une position délicate au sein de l'alliance pétrolière.

Selon le quotidien américain Wall Street Journal, des membres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep) étudient la possibilité d'écarter la Russie de l'accord fixant les quotas de production de l'alliance élargie.

Un tel scénario permettrait à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis de puiser dans leurs capacités inutilisées, et ainsi d'apaiser le marché.

Recul des prix du pétrole de 2 %

Les prix du pétrole ont commencé à reculer de près de 2 % dans la nuit de mercredi à jeudi après que le Financial Times a rapporté que l'Arabie Saoudite était prête à produire davantage en cas de baisse substantielle de la production russe, selon plusieurs experts.

"Rien de tout cela ne va calmer la pénurie et les goulots d'étranglement au niveau du raffinage qui font monter les prix de l'essence et du diesel mais ce serait de rares bonnes nouvelles pour l'économie mondiale et la lutte contre l'inflation", estime Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Vers 07H40 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août, reculait de 2 % à 113,95 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en juillet, lâchait 1,95 % à 113,01 dollars. L'inflation ou plutôt ses effets sur la croissance donne du fil à retordre aux investisseurs mais surtout aux banques centrales.

La Réserve fédérale américaine a commencé en mars à relever ses taux directeurs, pour rendre le crédit plus onéreux et ralentir la demande. Les craintes grandissent désormais de voir l'activité économique ralentir, voire tomber en récession.

En zone euro, l'inflation a atteint un niveau record en mai à 8,1 %, selon des données publiées mardi qui font pression sur la Banque centrale européenne pour qu'elle remonte plus rapidement que prévu ses taux directeurs.

Sur le marché de la dette, le rendement de l'emprunt allemand à 10 ans a touché jeudi matin son plus haut niveau depuis 2014, à 1,20 %.

Perquisitions chez BMW

Des locaux du constructeur automobile allemand (+1,06 %) ont fait l'objet de perquisitions mercredi en Allemagne et en Autriche dans le cadre d'une enquête des autorités sud-coréennes en cours depuis 2018 sur des problèmes dans le circuit de refroidissement des gaz d'échappement, a indiqué le groupe.

Toshiba a reçu 8 offres de rachat

Le conglomérat japonais Toshiba (+1,82 %) a annoncé jeudi avant la clôture avoir reçu huit offres de rachat non contraignantes, ainsi que deux offres d'alliances capitalistiques et

commerciales, sans nommer les auteurs de ces propositions ni leurs montants.

Du côté des devises

L'euro grignotait 0,27 % face au dollar à 1,0679 dollars, regagnant du terrain après sa forte baisse mercredi. Le bitcoin avançait de 1,11 % à 29.950 dollars vers 07H45 GMT.