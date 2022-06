Dans un marché en recul, la Bourse de Bruxelles parvient à terminer dans le vert

La Bourse de Bruxelles terminait la semaine dans le vert, le Bel 20 s'appréciant de 0,62 % à 3 881,51 points, avec 13 de ses éléments dans le vert, Ageas étant inchangée. Aperam (39,64), qui s'était distinguée en bondissant de plus de 6 % après l'annonce de négociations avec Acerinox, ne gagnait plus que 1,93 % tandis que Umicore (40,93) progressait de 2,02 %. AB InBev (51,87) conservait une avance de 1,41 % alors que KBC (57,72) reculait de 1,74 %, Sofina (216,00) et Proximus (15,78) de 1,19 et 1 %.

A la

Bourse de Francfort

, le DAX terminait sur un léger repli de 0,17 %, s'affichant à 14 460,09 points. La

Bourse de Paris

suivait la même dynamique, le CAC 40 reculant de 0,23 % à 6 485,30 points.

Valeurs de clôture du vendredi 03/06 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :