Franc succès pour les nouveaux bons d'Etat belges : "La campagne la plus fructueuse des dix dernières années"

La Belgique a déjà récolté plus de 27 millions d'euros via l'émission de ses nouveaux bons d'Etat. "C'est d'ores et déjà la campagne la plus fructueuse des dix dernières années", affirme Jean Deboutte, directeur de l'Agence Fédérale de la Dette. Il s'agissait de la première émission de bons depuis trois ans pour la Belgique, qui a donc fait appel aux épargnants. Une absence due notamment à des taux d'intérêt très bas et à un manque de succès. Pour les nouvelles obligations, le taux est de 0,70 % pour celles à 5 ans, et de 1,30 % pour celles à 10 ans.

Les obligations les plus populaires sont celles à 10 ans, qui ont permis de lever 14,5 millions d'euros, contre 12,7 millions pour celles à 5 ans, pour un total de 27,2 millions d'euros. Il s'agit du montant le plus élevé récolté depuis juin 2012.

A ce jour, les bons d'Etat les plus populaires restent les "bons Leterme", émis en décembre 2011. Le Premier ministre de l'époque, Yves Leterme, avait alors encouragé les citoyens à acheter des bons d'Etat. Le Trésor avait ainsi levé 5,7 milliards d'euros. Les obligations sur 5 ans étaient alors assorties d'un taux d'intérêt de 4 %.