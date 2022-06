Pour combler son retard sur les Etats-Unis, l'Europe va se doter cet été d'un nouveau segment de marché boursier dédié au secteur technologique pour financer et faire rayonner ses prochaines licornes, a annoncé mardi l'opérateur boursier Euronext.

Parfois comparé au Nasdaq américain, ce nouvel indice, baptisé Euronext Tech Leaders, doit permettre d'augmenter la visibilité des sociétés technologiques européennes en forte croissance auprès des investisseurs internationaux et de créer des conditions de transactions améliorées.

"Le seul échelon pertinent pour représenter un marché de valeurs technologiques comparable à celui des Etats-Unis, c'est l'échelon européen", a assuré le patron d'Euronext Stéphane Boujnah, devant des journalistes.

Cet outil indiciel, qui verra le jour "en juillet", tend à "rendre plus attractif et plus facile le chemin vers l'investissement dans les entreprises technologiques", pour qu'elles puissent assurer leur croissance, explique le dirigeant de l'opérateur qui gère les Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan et Oslo.

Il y avait, selon lui, "urgence" à faire émerger les prochaines licornes sur le Vieux Continent en drainant "une partie plus importante de l'épargne" vers des projets de croissance technologique.

Et ce, "indépendamment de l'affaissement des valorisations boursières du secteur" depuis le début de l'année et particulièrement celles des géants américains de la tech.

41 entreprises françaises

"Nous voulons attirer toutes les sociétés technologiques" et pas seulement celles des sept marchés d'Euronext, souligne Anthony Attia, directeur des marchés primaires et du "post-marché" chez l'opérateur boursier.

Pour l'heure, une centaine de sociétés tech cotées sur les marchés d'Euronext compilant ensemble plus de 1.000 milliards d'euros de capitalisation boursière ont été sélectionnées pour rejoindre le segment.

En feront partie "41 fleurons de la tech française qui représentent une capitalisation globale de 258 milliards d'euros et ont levé plus de 7 milliards d'euros depuis 3 ans sur les marchés d'Euronext", précise Delphine d'Amarzit, qui dirige Euronext Paris.

Y figurent notamment, l'éditeur de jeu vidéo Ubisoft, le spécialiste des services de paiement Wordline, le groupe informatique Atos ou l'éditeur de solutions 3D Dassault Systèmes, et les deux espoirs de la "tech" française, introduits en 2021, Believe (labels de musique) et OVHcloud (infrastructure informatique).

Les entreprises sélectionnées exercent dans 13 domaines technologiques, dont les biotech et la santé connectée, l'environnement (greentech), la fintech, la robotique, etc., et ont une capitalisation supérieure à 300 millions d'euros. Elles doivent également atteindre un certain niveau de croissance ou avoir levé un minimum de fonds.

Comme dans chaque indice, ces valeurs seront revues périodiquement."L'Europe a un peu raté le précédent virage avec toutes les GAFA et c'est donc très important qu'elle réussisse le prochain virage", relève Luis Vaz Pinto, responsable mondial des marchés de capitaux actions chez Société Générale, invité à la conférence annuelle d'Euronext.

Les experts estiment que l'écosystème est arrivé à maturité pour franchir cette étape. "Sur Euronext, la moitié des 212 entrées en Bourse étaient des sociétés technologiques en 2021", témoigne M. Attia.

Vers la cotation des licornes

Les entreprises tech françaises aujourd'hui "sont en mesure de rivaliser véritablement avec leurs concurrents internationaux", affirme de son côté Clara Chappaz, directrice de la Mission French Tech.

Sur le plan juridique, l'Europe a un "cadre réglementaire sérieux qui sait être souple" et qui n'a "rien à envier" à celui des Etats-Unis, signale pour sa part Philippe Herbelin.

La naissance de Tech Leaders s'inscrit dans la continuité d'initiatives pour soutenir les entreprises à forte croissance, dont les recommandations de "Scale-Up Europe" (faire grandir l'Europe), un événement organisé il y a un an par Emmanuel Macron qui avait reçu à l'Elysée une centaine d'investisseurs et entrepreneurs du numérique français et européen ainsi qu'une dizaine de ministres européens.

A l'occasion du lancement de Tech Leaders, une série d'initiatives complémentaires destinées à accompagner la cotation des sociétés technologiques européennes en forte croissance ont été présentées par Bpifrance, la Caisse des Dépôts et Consignations et la Mission French Tech.

CDC Croissance, filiale de la Caisse des dépôts, a ainsi annoncé le lancement au 4e trimestre d'un fonds d'investissement doté de 300 millions d'euros pour accompagner sur le long terme la cotation des "licornes" françaises, valorisées plus d'un milliard d'euros.

Bpifrance prévoit également de mobiliser une enveloppe de 500 millions d'euros pour investir dès l'entrée en Bourse de ces sociétés.