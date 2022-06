Le Bel 20 recule de 1,24 % après les annonces de la BCE, à l'instar de ses voisins européens

Les Bourses européennes ont clôturé en nette baisse jeudi, les investisseurs étant préoccupés par l'annonce d'une hausse des taux de la BCE et la dégradation de ses prévisions économiques.

Le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles devait chuter et perdre jusqu'à 1,51 % après les annonces de la BCE, un rebond réduisant ensuite cet écart avant que la clôture ne confirme un recul de 1,24 % à 3.852,71 points. Dix-huit éléments de notre indice vedette étaient en baisse.

La Bourse de Paris a reculé de 1,40 %, la Bourse de Londres de 1,54 % et la Bourse de Francfort a cédé 1,71 %.

Valeurs de clôture du 9 juin des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 50,81 (51,95)

Ackermans - 154,00 (155,50)

Aedifica - 99,05 (101,90)

Ageas - 43,21 (43,78)

Aperam - 36,58 (37,77)

arGEN-X - 309,70 (309,80)

Cofinimmo - 115,90 (117,40)

Colruyt + 28,39 (28,32)

D'Ieteren + 155,10 (153,80)

Elia - 147,90 (148,30)

Galapagos - 54,04 (54,36)

GBL - 84,94 (85,90)

KBC - 57,54 (58,64)

Proximus - 15,32 (15,58)

Sofina - 210,60 (217,00)

Solvay - 92,56 (93,32)

UCB - 83,10 (83,48)

Umicore - 40,38 (40,94)

VGP - 183,60 (186,60)

WDP - 32,84 (33,72)

Avis des brokers pour Lotus Bakeries, EVS et Umicore :

Lotus Bakeries (+4,64 % à 4 735 euros) a été relevé de "conserver" vers "accumuler" chez KBC Securities suite à l'annonce de l'ouverture d'une nouvelle usine aux Etats-Unis, l'objectif restant inchangé à 5.750 euros. L'analyste estime que le biscuitier devrait être en mesure de relever ses prix et compenser l'impact sur les marges provoqué par la hausse des prix. "Nous pensons que le groupe sera en mesure de maintenir ses marges, d'atteindre ses objectifs, et de continuer à investir dans son développement international".

EVS (+3,56 % à 21,8 euros) a vu son avis grimper de "conserver" vers "acheter" chez Kepler Cheuvreux, l'objectif étant propulsé de 22 vers 26 euros. L'analyste se montre optimiste sur la réalisation du plan d'entreprise PlayForward. "Au bout de deux ans, la marge opérationnelle est revenue sur un niveau qui n'avait plus été atteint depuis 2016". Il pointe également les contrats signés par le groupe et la récente acquisition d'Axon comme des développements positifs pour le futur, et a relevé ses attentes bénéficiaires pour les exercices 2022 à 2024.

Umicore (-1,37 % à 40,38 euros) a été confirmé à "acheter" chez KBC Securities, avec un objectif fixé à 54 euros. L'analyste souligne que la récente décision du Parlement Européen sur les voitures à combustion constitue un facteur favorable pour le groupe belge, "qui est un des leaders européens dans la production de cathodes pour l'électrification des transports européens". Il pointe également la valorisation très décotée par rapport aux concurrents.