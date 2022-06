Entre inflation et malaise social: "Les actifs qui n’étaient pas risqués sont devenus risqués"

L’inflation a fait son retour et semble s’installer pour… un certain temps. On avait oublié son existence.

En ce début d'été, c'est surtout l'inflation qui préoccupe les stratégistes et spécialistes des marchés financiers. On pensait ne plus jamais la revoir mais elle a bien fait son retour, dopée par le conflit russo-ukrainien, le prix des carburants et les pénuries dues aux chaînes d'approvisionnement. "Le point central qui nous préoccupe aujourd'hui c'est bien l'inflation. La stabilité des prix était acquise depuis le début des années 2000. On s'est donc habitué à vivre sans hausse significative des prix pendant longtemps. En Europe, les trois quarts de l'inflation sont importés. Il y a un risque pour l'évolution de la croissance si la Banque centrale européenne décidait d'augmenter les taux d'intérêt (ce qui a été acté ce 9 juin, NdlR)", souligne Lionel Henrion, Senior Wealth Manager à la Banque Nagelmackers.

Nous sommes dans une situation où il est nécessaire d'avoir une politique budgétaire expansionniste. Cela risque d'alimenter encore davantage l'inflation. Et cette inflation est très mal perçue par les consommateurs. "Pourtant, l'inflation, en soi, n'est pas si problématique. Du point de vue de l'économiste, une inflation modérée a un aspect positif. C'est sa perception qui est problématique. L'inflation a ses vertus et on peut s'en accommoder à des taux de 3 ou 5 %. Dans ce cas, le marché du travail est plus mobile et le phénomène de destruction créatrice est amplifié. L'inflation est aussi favorable pour les Etats qui sont endettés", estime Etienne de Callataÿ, cofondateur d'Orcadia Asset Management.

On avait donc oublié à quel point les gens avaient peur de l'inflation. Cette situation peut entraîner un malaise social qui pourrait avoir des conséquences sur les politiques à mener et sur la politique monétaire. L'inflation grignote le pouvoir d'achat, mais on oublie que certains prix ont diminué alors que d'autres augmentent. La question aujourd'hui est alors de savoir si cette inflation sera passagère ou de plus longue durée. "Je n'ai jamais cru que cette inflation serait transitoire. Elle va augmenter dans le temps puis elle se stabilisera mais on ne reviendra pas au taux de 2 % que nous avons connu. Il faut une récession pour effacer l'inflation", note Frank Vranken, Chief Investment Officer chez Edmond de Rothschild. Certains estiment toutefois que le pic d'inflation est derrière nous et que la descente sera plus lente. Mais, avec le conflit russo-ukrainien et la déglobalisation des économies, on peut s'attendre à ce que les prix augmentent encore. Il est difficile dès lors de prédire à quel niveau sera l'inflation mais on sait d'ores et déjà qu'elle ne s'effacera pas d'ici quelques mois. Nous ne sommes cependant pas dans un scénario identique à celui des années 70. Aujourd'hui, l'intensité énergétique dans le PIB est moindre qu'à l'époque et il n'y a pas cette peur du chômage que nous connaissions durant les années 70.

Les portefeuilles défensifs ne le sont plus

Quel est l'impact d'une telle situation sur les placements ? "L'inflation actuelle résulte d'un choc de l'offre. Aujourd'hui, cette situation a fait que les actifs qui n'étaient pas risqués sont devenus risqués. Les portefeuilles à profil défensif ne sont plus défensifs. Les fonds défensifs et agressifs offrent le même rendement aujourd'hui. Nous estimons, pour notre part, que l'inflation ne retrouvera une trajectoire normale que vers la fin de 2023", prévient Cédric Hayen, Senior Relationship Manager Institutional chez NNIP Belgium.

L’inflation vient toucher les rendements de l’épargne en provoquant une baisse des taux d’intérêt réels. Nous vivons la fin de l’ère de l’argent facile. La liquidité sur les marchés va diminuer et cela aura un effet à la fois sur l’économie mais aussi sur les marchés. On peut d’ailleurs davantage craindre cette baisse de la liquidité plutôt que la hausse des taux d’intérêt. On sait que les banques centrales ont joué un rôle très important mais, aujourd’hui, qui va prendre le relais ?

Par ailleurs, peut-on parler de stagflation ? On parle de stagflation lorsqu’il y a de l’inflation avec une croissance faible. Selon les intervenants en présence, le mot semble un peu fort dans le contexte actuel. Si les marchés ont anticipé une stagflation, ce n’est pas le scénario nécessairement privilégié par nos experts. Mais, il faut être conscient que l’inflation érode le pouvoir d’achat et qu’elle incite les investisseurs à s’installer dans une situation d’attente. Et, il y a encore un excès d’épargne qui attend un retour à la confiance pour revenir sur les marchés.

