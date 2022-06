Accueil Economie Placements & Marchés La BCE a mis fin cette semaine à l'ère de l'argent gratuit, ou presque Revue Boursière. La conjoncture est défavorable à la Bourse, sauf à bien viser. Van Campenhout Patrick La Banque centrale européenne (BCE) a ajusté à la hausse ses pronostics d’inflation et, à la baisse, ceux relatifs à la croissance de la zone euro. ©Shutterstock

Les grandes institutions supranationales dont la voix compte en matière économique ont rivalisé cette semaine de discours pessimistes. Après le patron de JP Morgan Jamie Dimon et celui de Tesla, Elon Musk, la Banque Mondiale et l’OCDE ont décidé de revoir en profondeur leurs estimations de croissance et d’inflation. Un discours qui tranche...