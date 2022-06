Le défi de la transition énergétique pour les investisseurs: "Il faudra assumer les embargos sur les énergies fossiles"

La géopolitique et la transition énergétique prennent de plus en plus de place dans les choix d'investissements.

Nous vivons une situation dans laquelle les crises se succèdent et les défis sont nombreux. Après le Brexit, la crise sanitaire liée au Covid-19, l'Europe a la guerre à ses portes. Chaque crise démontre des faiblesses auxquelles les économies et les États doivent faire face. Pourtant, ce sont ces crises qui contribuent à des avancées dans de nombreux domaines. À chaque crise, on pense que l'Europe sera affaiblie. Or, elle se renforce à chaque fois. Elle se construit dans ces moments difficiles. Et aujourd'hui, quels sont les défis auxquels il faut faire face ? "Actuellement, on constate que l'aspect géopolitique est venu à l'avant-plan dans les préoccupations des investisseurs. Aujourd'hui, le premier risque que nous entrevoyons c'est Taiwan. Les États-Unis ne laisseront pas passer une mainmise de la Chine sur ce pays" , constate Frank Vranken, Chief Investment Officer chez Edmond de Rothschild.

Mais est-ce vraiment salutaire de se préoccuper autant des événements géopolitiques quand on investit ? "Non cela ne l'est pas. Il ne faudrait, en effet, pas que les crises géopolitiques prennent tant d'importance dans les décisions d'investir. On constate que, généralement, ces éléments géopolitiques n'exercent pas une influence décisive sur la marche du monde. Aujourd'hui, on assiste à une tendance à la déglobalisation. L'âge d'or de la globalisation est bien révolu" , estime Etienne de Callataÿ, cofondateur d'Orcadia Asset Management.

En marge des événements géopolitiques qui inquiètent certains investisseurs, le plus grand défi de demain sera celui de la transition énergétique. Il aura fallu le conflit russo-ukrainien pour qu’il y ait une prise de conscience globale de notre dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Cette prise de conscience accélère le processus de transition vers des énergies renouvelables et plus locales. Cette transition énergétique est aussi une formidable opportunité. Elle sera génératrice d’emplois. Ce n’est certainement pas un élément qui favorisera la décroissance.

Nombreuses fractures

Autre défi : dans le domaine social, on constate qu'aujourd'hui, le discours politique a basculé. De gauche-droite, il est passé à une rhétorique qui accentue le global face au local. Les populations exigent à la fois la protection et le respect. Les gens demandent à être protégés contre les grands risques comme le chômage, les pandémies... Avec l'immigration et les changements dans les structures familiales, ils ont un sentiment de perte de protection. La pauvreté leur fait peur. Il y a aussi une perception des hommes et femmes politiques qui sont distants et arrogants. Le sentiment du manque de respect vis-à-vis du citoyen prévaut alors. "On assiste ainsi à une fracture ou opposition entre les villes et les campagnes, entre les exclus du système et les inclus. En ce qui concerne la transition énergétique, les marchés financiers seront aussi appelés à participer à cette transformation. C'est tout un écosystème qui se met en place avec des réglementations qui cadrent la participation des marchés dans cette transition" , remarque Cédric Hayen, Senior Relationship Manager Institutional chez NNIP Belgium.

Aujourd'hui, les pays d'Europe se serrent les coudes. Les plans éoliens en Mer du Nord attestent de cette volonté de coopérer entre pays européens. Des embargos sont aussi décrétés au niveau européen. "Mais il faudra assumer ces embargos sur les énergies fossiles. C'est bien sûr une opportunité d'assumer l'indépendance énergétique. Mais d'ici là, on peut se poser la question de savoir comment l'Allemagne, par exemple, va gérer l'arrivée de la mauvaise saison en septembre prochain. La Banque centrale européenne pourrait ouvrir les vannes pour financer cette transition énergétique" , ajoute Lionel Henrion, Senior Wealth Manager à la Banque Nagelmackers. On pourrait enfin envisager des achats groupés de combustibles à l'instar des achats groupés de vaccins durant la pandémie. L'Europe réalise ses erreurs, ses faiblesses et elle prend des mesures. Un autre défi se présente cependant à l'Union européenne. Il s'agit du Pacte de stabilité. Les dettes publiques ont filé durant la crise du Covid-19. Qu'adviendra-t-il de ce pacte de stabilité en 2023 ? Il s'agit d'un défi de plus auquel l'Europe va devoir faire face..

