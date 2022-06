L’œil du marché : "La BCE n'a pas vraiment présenté de solution pour limiter les risques de fragmentation financière"

À 9H20 (8H20 GMT), la Bourse de Bruxelles avait son indice Bel 20 en baisse de 0,83 % à 3 820,58 points.

Le DAX à la Bourse de Francfort diminuait de 0,76 % à 14 090,21 points, tout comme la Bourse de Londres qui voyait également son FTSE-100 baisser de 0,55 %, à 7 435,27 points.

De son côté, la Bourse de Paris a démarré ldans le rouge (-1,12 %) : l'indice vedette CAC 40 cédait 71,48 points à 6 286,98 points à 9H40, après trois séances consécutives de baisse.

Jeudi, les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) ont déjà fait reculer la cote parisienne de 1,40 % et à Wall Street les pertes ont été encore plus prononcées: -1,94 % pour le Dow Jones, -2,38 % pour le S&P 500 et -2,75 % pour le Nasdaq.

La BCE a indiqué qu'elle relèverait ses taux directeurs de 25 points de base en juillet et qu'elle arrêterait au même moment ses achats nets d'actifs, ce qui était attendu. La présidente de l'institution "Christine Lagarde a également déclaré que la banque envisagera une nouvelle hausse des taux en septembre et que l'ampleur de cette hausse dépendra de l'inflation", ce qui inquiète les investisseurs, complète Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. Ce tournant historique s'accompagne d'une révision des prévisions macroéconomiques: la BCE table sur une inflation plus forte que prévu en mars, à 6,8 % pour 2022, et une croissance de 2,8 % en 2022, au lieu de 3,7 %.

"De plus, elle n'a pas vraiment présenté de solution pour limiter les risques de fragmentation financière (i.e. d'écartement des spreads souverains) même si elle se dit prête à agir en cas de besoin", note Xavier Chapard, en charge de la stratégie chez la Banque Postale AM.

L'écart entre le taux de la dette allemande à 10 ans, qui fait référence en Europe, et celui de la dette italienne à même échéance s'est fortement accru jeudi et il a dépassé les 220 points de bases vers 09H30 (07H30 GMT), dénotant de l'inquiétude des investisseurs pour la dette de certains pays jugés fragiles.

A la mi-journée, l'attention des investisseurs se tournera vers les Etats-Unis où l'indice des prix à la consommation de mai sera publié à 12h30 GMT (14h30 à Paris). La Maison Blanche s'attend à un chiffre "élevé", alors que l'inflation avait un peu ralenti en avril (+8,3 % sur un an) tout en restant proche de son plus haut en 40 ans. En mai, la hausse des prix devrait de nouveau accélérer, selon un consensus d'analystes qui table sur +0,7 %.

Si une accélération de l'inflation risque de déplaire aux marchés, un chiffre plus bas qu'attendu "raviverait l'espoir que l'inflation a atteint un pic il y a deux mois, et que le pire est derrière nous", anticipe Ipek Ozkardeskaya.