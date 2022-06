Marchés sous pression: investir où, quand et comment ?

Sous pression, les marchés vont-ils stagner à des niveaux bas ? Comment doit se comporter l'investisseur dans un tel contexte ? "On voit que les marchés ont tendance à surréagir. La situation économique ne justifie pas une telle baisse. Ce n'est pas une situation pérenne. Les marchés ne sont pas toujours rationnels. On peut dire que celui qui achète aujourd'hui en Bourse ne se trompe pas. Sur la durée, il n'aura pas de regrets" , estime Etienne de Callataÿ, cofondateur d'Orcadia Asset Management. Si on analyse la situation aux États-Unis, on constate que c'est le marché qui apparaît comme le plus cher. Mais, dans l'indice S&P 500 on a le poids de quelques grosses capitalisations. Dans le segment des moyennes et petites capitalisations américaines, les "price earning ratios" (rapports cours-bénéfices) sont cependant inférieurs à ceux des 20 dernières années. Il existe donc encore des poches d'attractivité dans les marchés.

À noter que les actions sont indexées sur l'inflation. Un investisseur qui dispose d'un portefeuille bien diversifié entre les secteurs et les régions devrait être bien immunisé contre les effets de l'inflation. "Les investisseurs avaient trop pondéré certaines poches comme les valeurs technologiques ou les valeurs de croissance. Beaucoup de ces sociétés sont devenues trop chères. Lorsque les taux d'intérêt vont monter, ces sociétés seront pénalisées. Mais il y a des titres de bonne qualité qui ont baissé. C'est une opportunité d'achat" , ajoute Frank Vranken, Chief Investment Officer chez Edmond de Rothschild.

Privilégier les dividendes ?

Il est sans doute opportun de privilégier aujourd'hui les valeurs qui offrent de bons dividendes. Les sociétés qui disposent d'une capacité à répercuter la hausse des coûts dans leurs prix de vente peuvent aussi être envisagées favorablement lors d'un investissement. "Aujourd'hui, on est dans une zone grise. Il y a un manque de visibilité sur les marchés. On peut se poser la question quant à la crédibilité et la compatibilité des bénéfices annoncés par les entreprises par rapport à la croissance économique attendue" , note Lionel Henrion, Senior Wealth Manager à la Banque Nagelmackers. Il faut aussi tenir compte de plusieurs catalyseurs qui pourraient avoir une nette influence sur les placements. Il y a bien sûr l'évolution de la guerre russo-ukrainienne. En marge de ce conflit, il faudra suivre l'évolution de l'inflation mais aussi regarder de près ce qu'il se passe en Chine. Le sentiment des investisseurs n'est pas bon aujourd'hui. Cela peut être considéré comme un signal d'achat. Pour améliorer la confiance, il faudrait un catalyseur positif qui générerait un rebond sur les marchés. Ce catalyseur pourrait être, par exemple, une amélioration dans le conflit russo-ukrainien.

Mais alors, aujourd'hui, vers quel placement peut-on s'orienter ? "On peut privilégier les secteurs défensifs et les entreprises qui ont un pouvoir dans la détermination de leurs prix de vente. On trouve dans ce segment les assurances, la santé ou la consommation durable. Même si elles sont bon marché, il faut être prudent concernant les valeurs technologiques. Il en va de même pour la consommation discrétionnaire ou les entreprises du luxe. Il convient aussi d'être plus réservé sur la zone euro qui est plus sensible à la guerre en Ukraine" , conseille Cédric Hayen, Senior Relationship Manager Institutional chez NNIP Belgium.

Il est un point sur lequel les quatre intervenants sont unanimes : les cryptoactifs. Ces actifs ne créent rien, ne sont pas assimilables à une monnaie et financent souvent des actions illicites. Assimilées à du casino, ces opérations engendrent, en outre, un effet terriblement néfaste sur l’environnement en raison de la manière dont elles sont générées. La récente chute de ces actifs démontre bien l’adage de Warren Buffet "c’est quand la mer se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus". Les quatre experts du secteur s’interrogent par ailleurs sur l’inertie et le laisser-aller des banques centrales face à ces cryptoactifs.

