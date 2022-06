N’oubliez surtout pas la diversité des pays émergents dans vos investissements: "Il faut les sélectionner selon leur dépendance aux importations ou exportations"

Dans un portefeuille diversifié, les pays émergents ont bien sûr leur place. Mais on aurait tort de faire un amalgame en intégrant tous ces pays dans une même poche d’investissement. D’une part, il y a la Chine qui prend la tête des pays asiatiques. En Amérique Latine, ce sont le Brésil et le Mexique qui sont les principales économies prises en considération. Il faut aussi intégrer dans cette poche les pays d’Europe de l’Est. Comme on peut le constater, les contrastes entre ces différentes économies empêchent de considérer les pays émergents comme un bloc monolithique. Il faut donc faire des distinctions. Ces distinctions doivent aussi tenir compte des spécificités de ces pays en matière d’importation ou d’exportation. Selon que le pays sera importateur ou exportateur de certains biens, comme les matières premières, cela aura une incidence sur son économie et donc sur sa place financière.

"Il faut bien sérier les différences entre ces pays. Un pays est-il vulnérable à l'évolution du cours des matières premières ? En quoi sa structure économique dépend-elle du cours des produits alimentaires ? Cela peut exercer une influence sur le risque social dans ces pays. Il faut donc aller dans le détail. Le cycle économique n'est pas au même niveau dans tous les pays" , épingle Lionel Henrion, Senior Wealth Manager à la Banque Nagelmackers. C'est ainsi qu'il y a un an, l'optique privilégiée en Chine était focalisée sur la nouvelle économie.

"Aujourd’hui, la Chine dispose d’un arsenal pour soutenir son activité économique. Et les autorités n’hésiteront pas à être proactives. C’est une bonne chose."

Aujourd'hui, les investisseurs ont plutôt tendance à cibler la demande intérieure. "Avec le scandale Evergrande, la Chine a montré qu'elle était capable de prendre des mesures à rebrousse-poil. Les autorités n'ont pas une myopie à court terme. Aujourd'hui, la Chine dispose d'un arsenal pour soutenir son activité économique. Et les autorités n'hésiteront pas à être proactives. C'est une bonne chose" , souligne Etienne de Callataÿ, cofondateur d'Orcadia Asset Management.

Il faut dire que la Chine se trouve à un point d’inflexion intéressant. Sa population vieillit, le nombre de personnes actives diminue et le pays est confronté au problème du financement des pensions. C’est l’immobilier qui doit faire partie de ce financement. Or, le prix de l’immobilier dégringole pour le moment dans ce pays. Les autorités chinoises ont déjà beaucoup investi dans les infrastructures. Le soutien de l’économie par ce canal s’amenuise.

"En intervenant sur les marchés financiers, les autorités chinoises ont effrayé les investisseurs étrangers. Nous continuons à suivre avec intérêt ce marché mais cela reste une énigme pour nous aujourd'hui. Nous restons pour le moment à l'écart de la bourse chinoise mais nous surveillons les obligations étatiques. Nous sommes, en revanche, plus positifs sur l'Inde" , reconnaît Frank Vranken, Chief Investment Officer chez Edmond de Rothschild.

La Chine semble donc incontournable dans un portefeuille diversifié mais avec nuance et discernement. On assiste dans ce pays, à l'émergence de la classe moyenne, ce qui stimule la croissance de la consommation domestique. Mais cela s'accompagne aussi d'une crise de confiance, d'une baisse des ventes de détail combinée à une baisse de la production industrielle et des exportations. "Il est évident que les autorités chinoises veulent relancer la machine économique. Aujourd'hui, nous sommes globalement neutres sur les pays émergents en général. Les actions chinoises libellées en renminbi ont accusé une forte baisse sur un an. Ce pays a laissé filer sa devise. Dans les pays émergents, il faut bien sélectionner ses choix entre les pays en fonction de leur dépendance aux importations ou aux exportations" , confirme Cédric Hayen, Senior Relationship Manager Institutional chez NNIP Belgium.

À noter enfin que le Brésil et l’Amérique Latine ont relativement bien tiré leur épingle du jeu depuis le début de l’année et ce, dans un contexte favorable aux économies exportatrices de matières premières. Selon certains stratégistes, cette situation serait propice à l’achat.

