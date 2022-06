La Bourse de New York plonge dans le rouge, crispée par la persistance de l'inflation

La Bourse de New York a ouvert lundi en forte baisse, crispée par la persistance de l'inflation et la perspective d'un possible durcissement de la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, le Dow Jones se repliait de 1,89 %, l'indice Nasdaq, à forte composition technologique, lâchait 2,75 %, et l'indice élargi S&P 500, perdait 2,35 %.

Les taux d'emprunt US au plus haut en dix ans

Dans le même temps, le taux des emprunts d'État américains à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis plus de 11 ans, hissé par l'accélération de l'inflation et la perspective d'un durcissement monétaire encore plus marqué que prévu. Peu après l'ouverture de la Bourse, le rendement de référence des obligations souveraines américaines est monté jusqu'à 3,29%, un sommet depuis mai 2011, contre 3,15% vendredi.

