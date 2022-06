Les Bourses européennes clôturent dans le rouge, alourdies par l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt

L'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt continuent de peser sur les marchés boursiers. À la Bourse de Bruxelles, l'indice Bel 20 a perdu 1,53 % supplémentaire pour atteindre 3 712,41 points. Les vingt actions qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indice ont terminé, à l'exception de Proximus, collectivement dans le rouge. Les plus grosses pertes de la journée ont été subies par Aperam, D'Ieteren et VGP. Le producteur d'inox a perdu 7,53 % à un cours de clôture de 32,41 euros. La société holding a chuté de 4,59 % à 141,20 euros. Et l'investisseur immobilier a terminé en baisse de 3,76 % à 174,00 euros.

De son côté, l'indice CAC 40 à la Bourse de Paris a perdu 2,67 %, à 6 022,32 points.

La Bourse de Francfort a son DAX qui descend de 2,43 %, à 13 427,03 points alors que la Bourse de Londres voyait son indice FTSE-100 en baisse de 1,53 %, à 7 205,81 points.

Valeurs de clôture du lundi 13 juin des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 49,31 (49,51)

Ackermans - 147,90 (151,20)

Aedifica - 96,45 (97,70)

Ageas - 40,99 (41,37)

Aperam - 32,41 (35,05)

arGEN-X - 310,10 (312,30)

Cofinimmo - 113,40 (114,20)

Colruyt - 27,64 (28,18)

D'Ieteren - 141,20 (148,00)

Elia - 146,80 (147,10)

Galapagos - 52,02 (53,50)

GBL - 81,08 (83,28)

KBC - 54,64 (54,98)

Proximus + 15,16 (15,15)

Sofina - 201,20 (205,40)

Solvay - 88,08 (88,90)

UCB - 79,76 (81,36)

Umicore - 38,71 (39,77)

VGP - 174,00 (180,80)

WDP - 31,00 (32,08)

L'avis du Broker sur Solvay, Mithra et ArgenX :

Solvay (-0,92 % à 88,080 euros) a été confirmé à "acheter" chez Degroof Petercam, l'objectif étant ajusté de 137 vers 132 euros. Le courtier a retiré la participation du groupe dans Rusvinyl de son objectif, et a également apporté des ajustements à son modèle afin de prendre en compte les récents résultats trimestriels du groupe. "Ils ont surpris favorablement, et la direction a relevé ses objectifs pour l'année en cours. Dans l'ensemble, Solvay affiche aujourd'hui une bonne résistance lorsque les conditions économiques deviennent plus difficiles". Il estime également que la séparation du groupe en deux entités distinctes est susceptible de doper la valorisation du titre.

Mithra (-3,80 % à 6,590 euros) a été confirmé à "acheter" chez ING, l'objectif étant toutefois descendu lourdement de 32 vers 22 euros. Si les analystes se montrent convaincus du potentiel du Donesta, et ils tablent sur un accord commercial susceptible de faire entrer 200 millions d'euros dans les caisses du groupe. "Notre baisse d'objectif prend toutefois aujourd'hui compte du risque qu'un accord ne soit pas signé avec un partenaire, ainsi que d'une croissance plus lente pour Estelle et d'une hausse des coûts de financement".

ArgenX (-0,70 % à 310,100 euros) a vu son objectif relevé de 300 vers 342 euros chez Kepler Cheuvreux, avec une recommandation maintenue à "acheter". L'analyste souligne les excellents débuts pour la commercialisation de Vyvgart sur le marché américain, avec des ventes de 21 millions de dollars durant le premier trimestre, soit trois fois plus que ce qu'il attendait.