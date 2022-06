L'œil du marché : "Les données des prix à la consommation ont anéanti l'espoir d'un pic de l'inflation"

Les craintes d'une forte hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis et d'une récession ébranlaient les marchés mondiaux lundi après la publication d'une inflation américaine plus élevée que prévu.

L'Europe a ouvert largement dans le rouge: vers 07H30 GMT (09h30, heure belge), le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles perdait 1,06 %, la Bourse de Paris 1,76 %, la Bourse de Francfort 1,61 %, Milan 1,55 % et la Bourse de Londres reculait de 1,14 % après la publication d' une baisse de 0,3 % du Produit intérieur brut (PIB) britannique en avril pour le deuxième mois consécutif.

L'inflation aux Etats-Unis a atteint un nouveau record en mai, à 8,6 % sur an, soit bien plus que ce qu'anticipaient les analystes. La hausse des prix à la consommation a de plus recommencé à accélérer le mois dernier alors que les investisseurs espéraient que le pic avait été atteint.

Ces chiffres ont fait chuter fortement la Bourse de New York vendredi, de 2,73 % pour le Dow Jones et 3,52 % pour le Nasdaq.

L'Asie a suivi le mouvement. Tokyo a cédé 3,01 %, et le yen a atteint un plus bas niveau face au dollar depuis 1998. Shanghai a perdu 0,89 % et Hong Kong chutait de 3,07 % dans les derniers échanges.

De nouvelles mesures de confinement à Shanghai et Pékin réimposées par les autorités chinoises, peu après les avoir levées, créent en outre de nouvelles craintes concernant la deuxième économie mondiale.

"Les données (des prix à la consommation) ont anéanti l'espoir d'un pic de l'inflation et ont réanimé les attentes des pro-resserrement monétaire qui estiment que la Réserve fédérale (Fed) devrait se montrer plus agressive si elle veut maîtriser l'inflation", résume Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

La banque centrale américaine tiendra sa réunion de politique monétaire mardi et mercredi. Une hausse de ses taux directeurs d'un demi-point de pourcentage, ou 50 points de base, semble acquise mais désormais les marchés s'inquiètent d'un relèvement plus fort de 75 points de base.