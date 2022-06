Les Bourses européennes en baisse, plombées par l'éventuelle hausse des taux d'intérêt américains

La perspective d'une éventuelle forte hausse des taux d'intérêt américains, qui pourrait être annoncée mercredi par la banque centrale américaine, a également pesé sur la Bourse de Bruxelles. L'indice Bel 20 a baissé de 0,95 % à 3 677,19 points. Dix-neuf des vingt actions qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indice ont terminé dans le rouge. Les plus grosses pertes de la journée ont été subies par Ackermans & van Haaren (moins 3,65% à 142,50 euros) et Elia (moins 2,59% à 143,00 euros).

De son côté, la Bourse de Paris voyait l'indice CAC 40 descendre de 1,20 %, à 5 949,84 points.

La Bourse de Francfort, quant à elle, voit son DAX baisser de 0,91 %, à 13 304,39 points alors que le FTSE-100 de la Bourse de Londres diminue de 0,25 %, à 7 187,46 points.

Valeurs de clôture du mardi 14 juin des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 48,82 (49,31)

Ackermans - 142,50 (147,90)

Aedifica - 94,90 (96,45)

Ageas - 40,51 (40,99)

Aperam - 32,04 (32,41)

arGEN-X + 313,90 (310,10)

Cofinimmo - 112,60 (113,40)

Colruyt - 26,97 (27,64)

D'Ieteren - 140,40 (141,20)

Elia - 143,00 (146,80)

Galapagos - 51,18 (52,02)

GBL - 79,74 (81,08)

KBC - 54,02 (54,64)

Proximus - 15,15 (15,16)

Sofina - 198,50 (201,20)

Solvay - 86,74 (88,08)

UCB - 79,02 (79,76)

Umicore - 38,33 (38,71)

VGP - 171,60 (174,00)

WDP - 30,76 (31,00)

L'avis du Broker sur Colruyt, Ageas et Solvay :

Colruyt (-2,42 % à 26,97 euros) a subi les foudres de deux courtiers belges, avec de lourdes baisses d'objectifs de 44 vers 36 euros chez Degroof Petercam et de 41 vers 29 euros chez KBC Securities, les deux maisons confirmant leur recommandation à "conserver". Ces réactions font suite à la présentation du plan "Ready for the future" en fin de semaine passée, qui n'a pas suscité d'enthousiasme démesuré chez les analystes. Ils soulignent que la pression à court terme sur les marges va rester significative, en raison de divers facteurs comme l'inflation sur les coûts et la forte concurrence sur le marché belge.

Ageas (-1,17 % à 40,51 euros) a reçu un premier avis "conserver" de la part d'ING, qui donne un objectif de cours de 45 euros. L'analyste estime que la contribution bénéficiaire des activités asiatiques pourrait se montrer volatile durant les prochaines années en raison d'un contexte macroéconomique plus difficile. Il pointe également que "la direction du groupe n'a pas pris d'engagement sur les rachats d'actions propres, au contraire des autres assureurs du Benelux". Dans ce contexte, il estime qu'il est prématuré de se montrer trop optimiste sur le court terme.

Solvay (-1,52 % à 86,74 euros) a été confirmé à "vendre" chez UBS, qui a toutefois relevé son objectif de 83 vers 85 euros afin de prendre en compte les bons résultats trimestriels publiés récemment par le groupe. "Nous avons relevé de 8% en moyenne notre résultat par action attendu pour les exercices 2022 à 2024".