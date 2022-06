Les Bourses européennes ont été tirées par la volonté affichée par la Banque centrale européenne (BCE) d'éviter un écartement trop important des taux d'intérêt entre pays du Nord et pays du Sud de la zone euro.

Le Bel 20 rebondit à la clôture, après avoir perdu 6,18 % en six séances de baisse

En rebondissant de 2,15 % ce mercredi à 3 756,30 points, l'indice Bel 20 à la Bourse de Bruxelles faisait mieux que ses voisins européens malgré la chute de 6,50 % de Elia (133,70) après l'annonce d'une augmentation de capital. Après avoir abandonné 6,18 % en six séances consécutives de baisse, notre indice de référence était soutenu par Ageas (42,60) et KBC (55,88) qui progressaient de 5,16 et 3,44 %, AB InBev (50,42) gagnant de même 3,28 %.

De son côté, la Bourse de Paris voit son CAC 40 augmenter de 1,35 %, à 6 030,13 points.

Par ailleurs, le DAX à la Bourse de Francfort montait de 1,36 %, à 13 485,29 points tandis que la Bourse de Londres avait son indice FTSE-100 en hausse de 1,20 %, à 7 273,41 points.

Valeurs de clôture du mercredi 15 juin des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 50,42 (48,82)

Ackermans + 144,50 (142,50)

Aedifica + 95,60 (94,90)

Ageas + 42,60 (40,51)

Aperam + 32,65 (32,04)

arGEN-X + 325,70 (313,90)

Cofinimmo = 112,60 (112,60)

Colruyt - 26,90 (26,97)

D'Ieteren + 143,00 (140,40)

Elia - 133,70 (143,00)

Galapagos + 51,94 (51,18)

GBL + 81,36 (79,74)

KBC + 55,88 (54,02)

Proximus + 15,24 (15,15)

Sofina + 202,60 (198,50)

Solvay + 88,58 (86,74)

UCB + 80,38 (79,02)

Umicore + 39,32 (38,33)

VGP + 172,20 (171,60)

WDP + 31,04 (30,76)

L'avis du Broker sur Elia, Greenyard et Tessenderlo :

Elia (-6,5 % à 133,7 euros) a été descendu de "neutre" vers "vendre" chez Citi, l'objectif étant pour sa part allégé de 131 vers 115 euros. L'analyste souligne que la fixation des tarifs en Allemagne et en Belgique pour les cinq prochaines années limite désormais le potentiel haussier. En outre, le groupe doit réaliser d'importants investissements et lever du capital, ce qui va entraîner une dilution des actionnaires actuels. "Enfin, le titre a fortement grimpé depuis le début 2022 grâce à son profil défensif, avec une prime qui est désormais exagérée par rapport à ses concurrents".

Greenyard (+11,9 % à 8,17 euros) a été maintenu à "acheter" chez Degroof Petercam, l'objectif étant toutefois descendu de 13 vers 11,5 euros suite à la présentation des résultats annuels, ressortis en ligne avec les attentes avec une diminution de l'endettement. "La direction s'est toutefois retenue de donner des objectifs pour l'année en cours. Nous pensons que la valorisation doit désormais être en ligne avec ses concurrents, ce qui nous a poussé à réviser nos attentes".

Tessenderlo (inchangé à 30,4 euros) a été remonté de "réduire" vers "conserver" chez Kepler Cheuvreux, avec un objectif fixé à 32 euros. "Nous pensons que le titre est intéressant dans une optique de détention à long terme, avec des incertitudes sur les coûts qui se reflètent déjà dans le cours". L'analyste a des attentes significativement inférieures au consensus au niveau du résultat opérationnel tant pour 2022 que pour 2023.