Dans quoi investir face aux perspectives économiques et financières peu réjouissantes ?

Au vu des perspectives économiques et financières peu réjouissantes pour le second semestre, ING Belgique conseille aux investisseurs d'opter pour des secteurs défensifs - comme la santé - et des actions de valeur, comme dans le secteur de l'énergie, indique-t-elle jeudi. Les obligations ayant une note de crédit élevée reprennent de l'attrait également, selon l'analyse de la banque. Après le Covid-19, c'est la guerre en Ukraine qui met à mal l'économie mondiale, perturbant les chaînes d'approvisionnement, poussant l'inflation - et les prix de l'énergie - vers le haut et amenuisant la confiance des consommateurs. Les confinements en Chine qui l'ont plongée en récession mettent aussi la pression.

Selon ING Belgique, la croissance belge devrait se maintenir autour de 2 % cette année, portée par les secteurs du tourisme et de l'horeca, mais risque de faiblir l'an prochain. L'inflation menace aussi de terminer l'année au-dessus de 5 %. Les taux d'intérêt à long terme ont également fortement augmenté, en raison des attentes d'un démantèlement des mesures de relance monétaire. En conséquence, les primes de risque sur le marché obligatoire partent aussi à la hausse, avec déjà de premiers effets dans les écarts de taux d'intérêt entre pays de la zone euro.

Risque de croissance au ralenti, forte inflation et taux d'intérêt à long terme en hausse font craindre une récession, selon Peter Vanden Houte, économiste en chef chez ING Belgique. "Une telle hausse des prix de l'énergie a presque toujours conduit à une récession dans le passé. Les banques centrales comptent sur les consommateurs pour puiser dans leur épargne afin de soutenir la reprise, malgré la baisse du pouvoir d'achat. Toutefois, la baisse de la confiance des consommateurs rend cette hypothèse très improbable", commente-t-il.

C'est pourquoi la banque recommande aux investisseurs de se concentrer "sur les facteurs d'investissement privilégiant les actions à faible duration (peu sensibles aux variations de taux), les actions des entreprises capables d'augmenter leurs prix de vente, offrant un rendement élevé des dividendes, une faible volatilité et une moindre sensibilité au cycle économique".

Refuge dans les actions "de valeur"

Concrètement, la banque recommande de trouver refuge auprès des actions dites de valeur, qui devraient mieux performer que les valeurs de croissance. Il s'agit par exemple de se diriger vers les secteurs de l'énergie et de la finance, dont les actions sont "moins pénalisées par la hausse des anticipations d'inflation et des taux d'intérêt en raison de leur plus faible duration".

Autre piste : les sociétés dites "défensives", présentes dans les services aux collectivités ou les soins de santé. Elles sont en effet moins sensibles à la conjoncture économique, peuvent plus facilement répercuter la hausse des coûts de production dans leurs prix de vente, ont des rendements de dividendes élevés et sont peu volatile.

ING conseille aussi d'opter pour les matières premières et les sociétés qui les produisent, qui "offrent toujours une excellente protection contre les pressions inflationnistes".

Les obligations ayant une note de crédit élevée, qui offrent un rendement (3,2 %) plus élevé que le rendement des dividendes des actions (2,4 %), peuvent aussi plaire à celles et ceux qui veulent se protéger de turbulences sur les marchés.

