Le Bel 20 atteint son niveau le plus bas depuis janvier 2021, craignant une récession

Les Bourses européennes ont chuté, atteignant des plus bas en trois mois au lendemain d'un tour de vis de la Banque centrale américaine, le plus fort depuis 1994, les investisseurs craignant des effets dévastateurs pour l'économie mondiale.

La forte progression enregistrée par la Bourse de Bruxelles mercredi a été anéantie à peine un jour plus tard. L'indice Bel 20 a chuté de 2,81 % pour atteindre 3 650,77 points, soit son niveau le plus bas depuis janvier de l'année dernière. Les investisseurs craignent une récession alors que les banques centrales augmentent amplement les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Sur les vingt actions qui composent l'indice Bel 20, cinq ont perdu plus de 4 % : Solvay (-7,34 % à 82,08 euros), Aperam (-5,57 % à 30,83 euros), Umicore (-4,37 % à 37,60 euros), VGP (-4,30 % à 164,80 euros) et D'Ieteren (-4,20 % à 137,00 euros).

De son côté, la Bourse de Paris voyait son indice CAC 40 diminuer de 2,39 %, à 5 886,24 points.

Par ailleurs, la Bourse de Francfort tombait à 13 038, 49 points, en baisse de 3,31 %, tandis que la Bourse de Londres plongeait de 3,14 %, le FTSE-100 étant à 7 044,98 points.

