Les annonces de la Fed font dévisser les Bourses européennes et les valeurs technologiques: "Impossible d'éviter la récession maintenant"

Les annonces de la Fed, qui a opéré un relèvement très important de son taux directeur, le plus important depuis 1994, secouait les marchés européens ce jeudi. Peu avant 12H30, la Bourse de Francfort chutait de 2,52 %, celle de Paris de 2,23 %, Londres perdait 2,11 % et Bruxelles plongeait de 2,25 % et Milan de 2,68 %.

"Les annonces ont été tout sauf accommodantes", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote. La Fed a annoncé mercredi soir le relèvement de ses taux directeurs de 0,75 point de pourcentage, et il faut s'attendre à d'autres hausses du même ordre dans les mois à venir, notamment une augmentation de 50 ou 75 points de base fin juillet, jusqu'à ce que les taux puissent atteindre la fourchette de 3,25 à 3,50 % d'ici la fin de l'année.

Ce tour de vis pourrait compromettre l'activité économique américaine et l'institution monétaire a nettement revu à la baisse sa prévision de croissance économique pour cette année aux Etats-Unis.

"Il semble impossible d'éviter la récession maintenant - et cela suggère que le pilier des bénéfices qui soutient le S&P 500 va s'effondrer", prévient Neil Wilson, analyste de Markets.com.

"Jerome Powell a déclaré qu'il ne voyait 'aucun signe' d'un ralentissement général de l'économie. Mais il disait aussi que l'inflation serait transitoire l'année dernière", ironise Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Les autres Banques centrales en alerte

Après la réunion d'urgence de la Banque centrale européenne (BCE) de mercredi concernant le marché de la dette des pays européens, c'est au tour de la Banque d'Angleterre (BoE) de discuter de sa politique monétaire jeudi. Elle devrait annoncer une remontée de ses taux pour la cinquième fois consécutive, selon les analystes, et pourrait même mettre un coup d'accélérateur, face à une inflation à 9 % sur un an en avril mais aussi à une économie qui faiblit."La décision [mercredi] soir (de la Fed) augmente la pression sur la Banque d'Angleterre pour qu'elle suive le mouvement aujourd'hui avec une hausse d'au moins 50 points de base", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

D'autres annoncent sont également survenues. La Banque centrale du Brésil a également relevé son taux directeur, tout comme la Banque centrale de suisse, qui a opéré un relèvement pour la première fois depuis 2015.

Les valeurs technologiques en perdition

Les valeurs du secteur technologique baissaient à nouveau avec la hausse des taux d'intérêt, qui complique le financement de leur croissance.

A Francfort, Zalando chutait de 11,28 %, Delivery Hero de 4,87 % et Infineon de 4,58 %. A Paris, STMicroelectronics cédait 3,42 % et Dassault Systèmes 2,83 %. Deliveroo lâchait 3,07 % à Londres

THG, spécialiste des ventes en ligne de cosmétiques et produits nutritifs, dévissait de 21,58 % à Londres après l'annonce selon laquelle plusieurs offres potentielles de rachat, qui avaient récemment tiré l'action vers le haut, ne se sont finalement pas concrétisées.

Les prix du pétrole étaient en petite baisse vers 09H30 GMT: le prix du baril de Brent de la mer du Nord reculait de 0,81 % à 117,64 dollars et celui du baril de WTI américain baissait de 0,48% à 114,77 dollars.

Le bitcoin tombait de 2,15 % à 21.180 dollars.