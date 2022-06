L’œil du marché : "La Fed a laissé entendre qu'elle allait combattre l'inflation 'quoi qu'il en coûte'"

Le resserrement opéré par les banques centrales, et plus particulièrement par la Fed, pesait à l'ouverture des Bourses européennes. Les principaux indices plongeaient tous dans le rouge.

La Bourse de Paris s'enfonçait dans le rouge et perdait plus de 1,5 % au lendemain de l'annonce de la banque centrale américaine de la plus forte hausse de taux depuis 1994. L'indice vedette CAC 40 chutait de 1,65 % à 5 930,66 points à 10H00.

La Réserve fédérale (Fed) a annoncé mercredi soir relever ses taux directeurs de 0,75 point de pourcentage, pour les fixer dans une fourchette comprise entre 1,50 à 1,75 %, pour lutter contre l'inflation."Il s'agit de la troisième hausse d'affilée des taux et de la plus forte hausse de taux depuis 1994, et les responsables politiques prévoient que des augmentations continues de la fourchette cible seront appropriées", rappelle John Plassard, spécialiste de l'investissement de Mirabaud.

Et la plupart des responsables de l'institution voient les taux grimper, d'ici à la fin de l'année, jusqu'à la fourchette de 3,25 à 3,50 %. Ainsi, "la Fed a laissé entendre qu'elle allait combattre l'inflation 'quoi qu'il en coûte'", ajoute John Plassard.

Ces mesures viennent s'ajouter aux signaux envoyés plus tôt mercredi par la Banque centrale européenne (BCE), qui a tenu une réunion d'urgence afin de calmer les tensions sur le marché de la dette des pays européens. L'institution a promis de la flexibilité dans sa politique monétaire et un nouvel outil afin d'éviter un écartement trop important des taux entre pays du Nord et pays du Sud de la zone euro.

Les chutes étaient similaires ailleurs en Europe. A la Bourse de Bruxelles, le Bel reculait de 1,58 % à 3 697,00 points. La Bourse de Francfort enregistrait un recul plus fort encore, le DAX lâchant 1,87 % à 13 233,63 points. La Bourse de Londres n'y échappait pas non plus, le FTSE-100 perdant 1,40 % à 7 171,42 points.