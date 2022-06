Les Bourses européennes terminent la semaine en ordre dispersé : le Bel 20 dans le vert

Après avoir regagné jusqu'à 2,5% vendredi après-midi grâce au soutien des immobilières, l'indice Bel 20 à la Bourse de Bruxelles devait quelque peu lever le pied à l'instar de ses voisins européens parallèlement à l'hésitation de Wall Street à l'ouverture. Notre indice vedette regagnait finalement 1,74% à 3.714,34 points avec 16 de ses éléments en hausse, arGEN-X (331,00) ayant pris la tête en bondissant de 5,68%. VGP (171,00) et WDP (32,38) se distinguaient toujours par des hausses de 3,76 et 5,47%, suivies de Galapagos (51,92) qui gagnait 3,84% alors que Solvay (81,68) et UCB (78,50) cédaient 0,49 et 0,28%.

De son côté, la Bourse de Paris voyait son indice CAC 40 quasiment à l'équilibre, diminuant de 0,06 %, à 5 882,65 points.

Par ailleurs, la Bourse de Francfort terminait en hausse de 0,67 %, à 13 126,26 points, alors que la Bourse de Londres clôture à 7 016,25 points, en baisse de 0,41 %.

Valeurs de clôture du vendredi 17 juin des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :