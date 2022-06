Accueil Economie Placements & Marchés "Les taux réels dans les pays latino-américains sont positifs" : le charme discret des obligations émergentes La classe obligataire recèle des opportunités dans des niches. Les pays émergents en font partie. Isabelle de Laminne Le Brésil a été parmi les premiers pays à relever ses taux d’intérêt. ©AFP

Les pays émergents ne peuvent plus être considérés comme une classe d’actifs homogène. Aujourd’hui, on en revient à une approche plus régionale qui est plus facile à identifier. Il y a d’une part l’Asie avec la Chine comme chef de file. Ensuite, on peut aborder...