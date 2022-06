Les Bourses européennes soufflent en l'absence des marchés américains

Les Bourses européennes ont rebondi après deux semaines marquées par les fortes inquiétudes sur la croissance mondiale et en l'absence des marchés américains, fermés pour un jour férié.

Sans conviction, la Bourse de Bruxelles a commencé la nouvelle semaine avec une légère hausse. L'indice Bel 20 a progressé de 0,22 % pour atteindre 3 722,42 points. Les gains les plus importants de la journée parmi les valeurs de l'indice ont été réalisés par Galapagos et KBC. Le titre biotechnologique valait 3,08 % de plus à un cours de clôture de 53,52 euros, le groupe financier a progressé de 2,92 % à 57,10 euros.

De son côté, la Bourse de Paris augmente de 0,64 %, à 5 920,09 points.

Par ailleurs, le DAX à la Bourse de Francfort est en hausse de 1,06 %, à 13 265,60 points tandis que le FTSE-100 à la Bourse de Londres monte de 1,50 %, à 7 121,81 points.

Valeurs de clôture du lundi 20 juin des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :