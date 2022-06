La Bourse de Bruxelles perd pied et clôture sous les 3 650 points, son niveau le plus bas depuis janvier 2021

Les marchés européens connaissaient une nouvelle déconfiture durant cette séance. Du côté de la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 chutait de 1,50 % à 3 647,22 points avec 15 de ses éléments dans le rouge. Ceux-ci étaient emmenés par Umicore (32,47) qui chutait de 6,88 % supplémentaires en compagnie de Proximus (13,49) qui perdait de même à nouveau 6,28 % alors que Telenet (19,11) chutait par ailleurs de 6,51 %. Seule résistante le matin, Elia (133,10) avait porté son avance à 2,46 % tandis qu'AB InBev (49,83) et Sofina (194,90) repartaient de 0,65 et 1,04 % à la hausse. KBC (55,42) et Ageas (40,81) valaient 3,52 et 2,35 % de moins que la veille tandis que Cofinimmo (107,20) plongeait subitement de 6,13 % dans un secteur où WDP (30,66) et Aedifica (93,70) perdaient 2,42 et 2,19 %, celle-ci au moment où elle était suspendue suite à l'annonce d'un placement privé.

La Bourse de Francfort emmenait la dégringolade européenne, le DAX s'écroulant à 12 912,59 points, en chute de 1,76 %, au plus bas depuis mars 2022. La Bourse de Londres lâchait un peu moins d'un point de pourcentage (-0,97 %), le FTSE-100 s'affichant à 7 020,45 points. A la Bourse de Paris parvenait à limiter les pertes, le CAC 40 perdant tout de même 0,56 % à 5 883,33 points.

Valeurs de clôture du jeudi 23/06 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :