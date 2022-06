Accueil Economie Placements & Marchés Entre menace de récession et rebond des actions, l'agitation n'est pas terminée sur les marchés boursiers Les premiers effets de la hausse des taux d’intérêt à court et long termes, le repli des matières premières et la position de la BCE sont au menu de la Revue Boursière de la semaine. Van Campenhout Patrick Les yeux se tournent vers le Nasdaq, qui affiche sur la semaine une remontée de plus de 4 %, plutôt encourageante. ©Shutterstock

Les effets de manche et les annonces des grandes banques centrales en matière de politique monétaire et d’interventions sur les marchés obligataires semblent produire leurs premiers effets. La remontée des taux d’intérêt à court et long termes, de part et d’autre de l’Atlantique - hors le Japon, le mouvement est mondial ou presque - commence en effet...