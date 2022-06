UCB trébuche en Bourse à cause de ses mésaventures aux Etats-Unis

Le groupe biopharmaceutique UCB navigue dans le rouge ce vendredi, à la suite de la publication d’un communiqué qui met à jour les prévisions financières du groupe pour l’année 2022. Et comme souvent, la réaction en Bourse est intraitable lors de prévisions revues à la baisse : le titre chutait de plus de 7 % à l’ouverture, avant de se redresser vers -3 % en fin de matinée.

UCB affirme que le chiffre d’affaires devrait se situer entre 5,3 et 5,4 milliards, ce qui resserre la fourchette d’estimation précédente (entre 5,15 et 5,4 milliards). Jusque-là, rien de négatif. Par contre, alors que l’Ebitda (ajusté) était annoncé dans une fourchette entre 26 et 27 % du chiffre d’affaires, il est désormais estimé dans une fourchette de 21 à 22 %. Le bénéfice par action de base passe d’entre 4,80 et 5,30 euros à entre 3,70 et 4 euros.

L'entreprise affirme que"de multiples vents contraires externes combinés à une situation macroéconomique difficile entraînent une pression à la hausse sur les coûts (comme une inflation nettement plus élevée que prévu, les coûts de l'énergie, la guerre en Ukraine, l'approvisionnement en médicaments et les dons à l'Ukraine)" ont poussé à revoir ses prévisions financières.

Coup dur aux USA

Le refus temporaire de la Food and Drug administration (FDA) américaine pour la commercialisation du bimekizumab – un traitement contre le psoriasis – reçu en mai dernier a douché les espoirs de lancer le médicament cette année sur ce marché et avait déjà fait chuter l'action. "UCB vise à soumettre une réponse […] d'ici la fin de 2022, ce qui déclenchera une date de lancement potentiel plus tardive aux États-Unis", précise l'entreprise.

"Les bases de la croissance d'UCB sont solides, comme le démontrent les récents résultats positifs des études cliniques de phase 3 qui conduiront à des soumissions réglementaires à partir du trimestre prochain. La société est confiante dans sa capacité à apporter de la valeur et de la croissance aux patients et à toutes les autres parties prenantes grâce à ses solides performances fondamentales sous-jacentes. UCB réitère ses prévisions financières pour 2025", précise encore l'entreprise, qui a acquis la biotech américaineZogenix pour 1,7 milliard d'euros au début de l'année.

"La performance sous-jacente d'UCB est solide, malgré les impacts de la perte d'exclusivité d'E Keppra au Japon depuis janvier et de Vimpat aux États-Unis depuis mars. Nous sommes très confiants dans nos futurs lancements et dans notre trajectoire de croissance stratégique à venir, soutenue par une gestion dynamique et des initiatives d'efficacité dans tous les domaines d'UCB", précise également Jean-Christophe Tellier, CEO d'UCB.