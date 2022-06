Les taux d'intérêt négatifs chez KBC et CBC, c'est terminé

À partir du 1er septembre, KBC Bank (y compris KBC Brussels) et CBC Banque cesseront de facturer des intérêts négatifs aux personnes morales et aux entreprises. La décision a été prise en raison de la hausse continue des taux d'intérêt du marché et des augmentations prévues par la Banque centrale européenne (BCE), annonce le groupe lundi. Rien ne change par contre pour les particuliers car KBC et CBC n'ont jamais compté d'intérêts négatifs sur leurs dépôts/comptes d'épargne réglementés. Les clients KBC/CBC bénéficient d'un taux de base de 0,01% et d'une prime de fidélité de 0,10% sur leur compte d'épargne privée réglementée.

ING Belgique avait déjà annoncé une mesure similaire début juin.