Moscou en situation de défaut sur sa dette : "Les sanctions bloquent les deux tiers des réserves de change de la Russie"

La Russie se trouve depuis ce lundi en situation de défaut "technique" sur sa dette en devises étrangères. La date initiale de ce défaut était en réalité le 27 mai. Mais, nous explique le professeur Eric Dor (directeur des études économiques, IESEG School of Management à Lille), "en cas de problème, il est prévu que le pays émetteur dispose d'un mois de délai pour rembourser la dette ou payer les intérêts". Le délai étant désormais écoulé, on peut estimer que la Russie est en situation de défaut, ce qu'elle conteste, arguant du fait qu'elle est dans l'impossibilité de payer en raison des sanctions qui lui ont été imposées par les pays occidentaux.

Un défaut inédit

Y a-t-il une solution à cette situation ? Elle sera certainement débattue en justice, mais où, et avec quels interlocuteurs ? Des voix assurent que les tribunaux anglais ou américains pourraient statuer. Voilà un contentieux inédit qui pourrait prendre des années aux parties prenantes. "La Russie dispose en effet d'argent, de devises, même si les sanctions bloquent les deux tiers de ses réserves de change. L'argent rentre encore, pour le paiement du gaz et du pétrole russe. On est réellement dans une situation qui prêterait à rire si la toile de fond n'était pas aussi dramatique", nous explique Eric Dor. "Mais les sanctions ont bloqué le chemin traditionnel des paiements de la Russie vers ses créanciers." Et de rappeler que la situation de défaut de la Russie sur ses obligations en devises est une première depuis 1918. Il y avait aussi eu en 1998 lors de la crise financière liée à la faillite du fonds spéculatif LTCM, un défaut russe sur sa dette en roubles. "Mais dans le cas de défaut dans sa propre devise, le pays en cause peut faire tourner la planche à billets pour s'en sortir, au risque d'alimenter l'inflation", explique encore Eric Dor.

Pas de risque systémique

Le défaut actuel porte sur l'équivalent de 100 millions de dollars, un montant dérisoire pour un pays comme la Russie… qui devrait encore régler avant la fin de l'année quelque 2 milliards de dollars de dettes et intérêts. Une catastrophe en vue ? "En fait, ce n'est pas une catastrophe, et il n'y a pas là de risque systémique, parce qu'à l'échelle de l'économie mondiale, les montants de la dette russe sont assez limités", assure Eric Dor.

Qui va payer ?

La qualification de défaut est généralement décidée par les agences de notation, mais celles-ci ne peuvent plus aujourd'hui noter la dette russe… ce qui ajoute à la confusion. La notification va donc devoir être formulée par un autre intermédiaire, en l'occurrence, l'ISDA (International Swaps and Derivatives Association) qui réunit les opérateurs du marché des CDS. Les CDS (credit default swaps) sont des produits dérivés, une forme d'assurance sur le défaut de crédit, qui vise à rembourser les détenteurs d'obligations qui disposent de tels outils de couverture.

Mais ici aussi, les sanctions pourraient venir compliquer le remboursement. Dans une étude magistrale publiée lundi, le professeur Dor explique que théoriquement, lorsque l'ISDA décrète l'existence d'un événement de crédit, "l'émetteur des CDS doit payer aux acheteurs la différence entre ce que ceux-ci auraient normalement dû recevoir de la part de l'émetteur en défaut, et la valeur résiduelle des obligations concernées sur le marché". Pour ce faire, l'ISDA doit organiser des enchères portant sur ces obligations. Sera-ce possible ? Affaire (complexe) à suivre.