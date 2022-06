"L’éclatement de la bulle obligataire est une réalité et elle pénalise les épargnants"

Un de nos lecteurs nous a fait part tout récemment de ses inquiétudes face à la perte de valeur de la part "obligations" de son portefeuille. "Les actions", nous explique-t-il, "c'est compréhensible, je sais qu'il faut attendre, mais les obligations…" Il est vrai que la perte de valeur de la part obligataire des portefeuilles peut effrayer les particuliers, même s'ils savent que la perte théorique tend à se résorber à l'échéance de ces emprunts. Or, cette perte de valeur de marché de 18 % en moyenne depuis la fin 2020 est liée à la hausse en cours des taux d'intérêt à long terme.

Qu'en penser ? Pour Arnaud Delaunay, économiste en chef chez Leleux Associated Brokers, il ne faut pas paniquer. "Ça s'est calmé sur le front des taux d'intérêt à long terme, en lien avec les craintes sur la croissance, la baisse des prix des matières premières et des anticipations d'inflation moins préoccupantes". Pour cet analyste, l'arrivée du marché à des rendements de 3 % vaut la peine de s'arrêter et de considérer un achat pour les prochains mois, et cela, même si l'on anticipe une poursuite de la remontée des taux longs à terme. "C'est un peu un bouleversement sur la planète finance", explique-t-il. "La tendance sur les taux d'intérêt à long terme était à la baisse sur les 40 dernières années, et là, la tendance semble s'inverser. Cela pose la question de savoir si les obligations vont encore servir d'amortisseurs dans les portefeuilles mixtes actions/obligations. C'est un scénario à considérer". Une stabilisation des rendements à long terme n'est-elle pas une bonne nouvelle pour les actions ? "On arrive sur des supports. En Chine les marchés n'inscrivent plus de nouveaux plus bas", note Arnaud Delaunay. À l'approche de ces niveaux d'achat, ne faut-il pas intégrer les effets de la remontée des taux d'intérêt à court terme ? "Les banques centrales vont remonter les niveaux de leurs taux directeurs, on le sait, ce qui va peser sur la croissance économique et sur les résultats des entreprises, en effet."

Que donner comme indications aux épargnants ? "Les taux à zéro ont pénalisé les épargnants, et maintenant l'éclatement de la bulle obligataire qui est une réalité, les pénalise à nouveau. Si l'augmentation du coût de la dette est dure à digérer, voire ingérable, pour les États et les entreprises, elle pèse aussi sur les valorisations des fonds de pension, notamment". Pour Arnaud Delaunay, la situation est plus que complexe et a amené des distorsions dans les valorisations des obligations, des actions, mais aussi de l'immobilier, parfois au-delà du raisonnable. Pour lui, la perception du risque est palpable aujourd'hui. "Il suffit de surveiller le secteur bancaire. Depuis 2007, les valorisations des actions de ce secteur fragilisé ont chuté de 82 % en zone euro !" Enfin, pour revenir au malaise des investisseurs en obligations, il est bon de rappeler que la correction actuelle suit une performance obligataire moyenne de 150 % entre 1999 et 2020.

©Leleux Associated Brokers

Le groupe des bons émetteurs obligataires se réduit, le risque croît

Pour Alexandre Goldwasser de la société de Bourse Goldwasser Exchange, la perspective d'une récession est à prendre en compte dans la gestion d'un portefeuille obligataire, dans la mesure où elle réintroduit le risque de défaut de certains émetteurs. "Durant la crise sanitaire, les banques centrales ont stabilisé le marché, mais désormais, les écarts de rendement, les spreadsexigés par le marché, réapparaissent aussi bien pour les États que pour les entreprises. Prenons en exemple la dernière émission de Renault sur 5 ans qui paie un rendement brut de 7,284 %… Si le marché demande un tel rendement à un bon débiteur, cela signifie que le risque d'un ralentissement significatif de l'activité du secteur automobile, très endetté, commence à susciter des interrogations sur l'avenir de telles sociétés dans le chef des investisseurs."

Le dégonflement de la bulle obligataire doit-il inquiéter les détenteurs de fonds obligataires ou de fonds mixtes ? Pour Alexandre Goldwasser, "les effets de la hausse des taux sont les mêmes techniquement, que l'on soit investi en direct en obligations ou par le biais de fonds, les performances sont identiques. Les fonds aussi voient leurs lignes obligataires remboursées à l'échéance, tout comme les particuliers. Mais il est clair que la visibilité est différente. Un particulier sait à quel moment son obligation sera remboursée, et quel sera son rendement. Au travers d'un fonds investi globalement en obligations, c'est plus compliqué. Il faut donc prendre le temps de se replonger dans le prospectus de tels fonds et analyser leur philosophie pour savoir dans quels types précis d'actifs ils peuvent investir, comme les obligations à haut rendement. Il est parfois plus simple d'opter pour une stratégie plus claire en termes de risque et de durée."

Par ailleurs, ce spécialiste estime que les taux longs pourraient bien redescendre cette année encore, avec à la clé une remontée mécanique des prix des obligations existantes. "Les taux à long terme sont très dépendants de l'activité économique, et là, on voit déjà un ralentissement aux États-Unis, avec un début de reflux des rendements. Dès lors, il faut se focaliser sur la qualité du crédit, pour être sûr du remboursement. Mais en termes de valorisations, on n'est plus au plus bas", assure encore Alexandre Goldwasser.

La BCE déterminée face à l’inflation

La présidente de la Banque centrale européenne a assuré que l'institution qu'elle dirige ira "aussi loin que nécessaire" pour lutter contre l'inflation "excessivement élevée" et qui devrait le rester "pendant un certain temps encore" en zone euro. Christine Lagarde, qui s'exprimait en ouverture du forum annuel de l'institut au sud du Portugal, à Sintra, voit dans le choc d'inflation du moment "un grand défi pour notre politique monétaire", a-t-elle déclaré devant un parterre de banquiers centraux et d'économistes.

L’objectif ultime de la BCE est de ramener l’inflation à un niveau proche de 2 %, alors que l’agrégat a culminé à plus de 8 % en mai en zone euro et pourrait encore monter en juin, selon des chiffres attendus vendredi. L’institut se prépare en juillet, face à l’inflation galopante, à remonter ses taux d’intérêt pour la première fois depuis 11 ans, une fois qu’elle aura mis fin à ses rachats de dette sur le marché. Cette perspective a fait resurgir le risque d’une crise de la dette en zone euro, avec des écarts croissants de taux d’intérêt demandés aux États du Nord et du Sud de l’Europe pour emprunter et financer leurs déficits. La BCE a dû rassurer les investisseurs en annonçant un nouvel "instrument anti-fragmentation" destiné à calmer le jeu.