Fin d'un semestre boursier épouvantable

Au terme du premier semestre, au moment des premiers bilans financiers de l’année en cours, force est de constater que les portefeuilles ont trinqué comme ce fut rarement le cas, ces 50 voire 100 dernières années, selon les indices boursiers de référence. C’est que le niveau des taux d’intérêt a entamé une phase de normalisation, les grandes banques centrales remontant ceux de référence à court terme, tout en relâchant la pression sur le marché obligataire.

Les marchés sont donc entrés dans un environnement de réadaptation des valeurs des actifs, obligataires, boursiers, et autres. Les cryptoactifs sont sans doute les témoins les plus directs de cette réévaluation, qui ont entamé leur folle ascension au printemps 2020, lorsque les banques centrales ont mis la pression sur les taux pour contrer les effets de la pandémie sur les économies. Depuis la mi-novembre 2021, ces éphémères actifs sont revenus à leurs niveaux d’avant la crise, le bitcoin abandonnant en quelques mois plus de 70 % de sa valeur de marché et entraînant à sa suite des milliers d’autres cryptos.

Obligations malmenées

Le marché obligataire subit lui aussi la normalisation à marche forcée - inflation oblige - des taux d’intérêt. Le papier émis à très bon compte durant la crise se traite ainsi bien en dessous du pair pour répondre à l’état des rendements de marché. La société de Bourse Goldwasser épingle notamment à ce propos une obligation du très bon émetteur McDonald’s en euro arrivant à échéance en octobre 2028, assortie d’un coupon de 0,25 %, et qui se traite actuellement à 84,5 % de sa valeur faciale.

En dollar, l’émission "AA" d’Amazon à l’horizon 2060, qui paie un coupon de 2,70 %, se traite à 67,90 % de sa valeur de remboursement. Ces deux exemples montrent à suffisance l’origine de la baisse de valeur des portefeuilles obligataires, malmenés, même si les gestionnaires seront remboursés à terme. Mais la remontée des taux courts par les banques centrales qui amène à un ralentissement économique en forme de récession, menace dans la foulée les émetteurs à risque, rappelle Alexandre Goldwasser, spécialiste de ce marché.

Immobilières réévaluées

Dans le segment actions des portefeuilles, le marché fait souffrir les fonds immobiliers : les SIR (ex-sicafi) belges, mais d’une manière plus mesurée que les actifs obligataires, ces entreprises ayant mis à profit la période de taux au plancher pour réaménager leurs dettes en profondeur, sur le long terme. Mais le secteur est sous pression globalement, dans la mesure où l’immobilier a fait l’objet d’une bulle sur de vastes marchés comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, dopés par des achats spéculatifs financés à taux variables. Des taux qui rendent désormais ces dettes insupportables. La crise est en cours, et elle aura des répercussions sur notre propre marché pourtant structurellement différent.

Une correction historique

En Bourse, la correction attendue sur les segments classiques a débuté précisément au début de cette année. Elle est historique dans son ampleur, et par l’absence de cette hystérie collective qui caractérise les krachs lorsqu'on assiste à ces chutes de 30 % en quelques séances. Ici, l’indice S&P 500 de la Bourse de New York affiche une perte de 21 % depuis le 1er janvier, comme l’Eurostoxx 50, sans autre raison que le départ ordonné d’une partie des capitaux des gestionnaires vers des cieux plus rassurants. La Bourse a séduit par manque d’alternative plus de deux années d’affilée. Mais les alternatives sont de retour. Le Nasdaq qui avait plus que doublé durant la crise sanitaire, a perdu près de 30 % cette année, avec en son sein des méga capitalisations qui fondent jour après jour. Depuis ses plus hauts, la capitalisation boursière des Gafam a diminué de plus de 3 000 milliards de dollars.

Signaux d’achat

La suite ? La correction des excès n’est sans doute pas terminée. Mais la perspective d’une récession courte pratiquement organisée par les grandes banques centrales pour éteindre le feu de l’inflation, pèsera encore sur les secteurs les plus exposés aux effets d’un ralentissement économique. Cela étant, le calme est revenu sur les taux longs, et certains commencent à voir poindre les premiers signaux d’achats sur les valeurs les plus déprimées.