Pas de souffle avant un long week-end férié : Wall Street termine la semaine en baisse

La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, restant dans le rouge après avoir conclu jeudi son pire premier semestre depuis 1970, à l'orée d'une séance qui s'annonce calme avant un week-end de trois jours aux Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones concédait 0,17 %, l'indice Nasdaq perdait 0,44 %, et l'indice élargi S&P 500, 0,21 %.

Jeudi, les indices américains ont perdu entre 0,8 % et 1,3 %, et sur les six premiers mois de l'année les pertes sont catastrophiques. Pour le S&P 500 c'est le pire début d'année depuis 1970, avec une chute de plus de 20 %.

"L'humeur des marchés reste soumise aux mêmes vieilles inquiétudes concernant l'inflation et la récession", commente Neil Wilson, analyste de Markets.com.

Endiguer l'inflation

Afin de calmer la surchauffe de l'économie, les institutions monétaires procèdent, ou vont procéder, à des hausses de leurs taux directeurs, ce qui aura pour effet de renchérir le coût du crédit à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les ménages et les États.

La Réserve fédérale américaine "devrait rester aussi agressive que nécessaire jusqu'à ce qu'elle constate un ralentissement important et persistant de l'inflation", prévient Ipek Ozkardeskaya, analyste à Swissquote.

Les dernières statistiques faisant état d'une hausse des prix toujours très élevée aux États-Unis et dans les pays européens, ainsi que d'un début de ralentissement de l'activité économique, vont dans le sens d'un scénario de récession, comme anticipé actuellement par les marchés.

Les indices d'activité manufacturière concernant les États-Unis et la zone euro seront publiés ce vendredi dans la journée.

Les valeurs refuge continuaient d'être plébiscitées vendredi. Le dollar grimpait de 1,13 % face à la livre sterling à 0,8304 livre pour un dollar.

Les obligations d'Etat étaient aussi recherchées, ce qui faisait tomber leurs rendements. Celui de la dette américaine à dix ans perdait sept points de base.