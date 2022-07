Sanofi attire à nouveau : un titre défensif et de rendement

Le groupe français Sanofi sort d’une longue période de transition, durant laquelle il a dû faire face à de nombreuses expirations de brevets sur des médicaments phares, et à une perte de vitesse sur le marché de l’insuline dont les ventes n’ont pas cessé de décliner ces dernières années. Le titre affiche une progression de seulement 67 % durant la dernière décennie (soit un peu plus que 5 % par an), et le titre est même pratiquement à l’arrêt depuis 2017.

Dans un contexte où les actions de croissance ont représenté l’essentiel de l’intérêt des investisseurs, un groupe défensif et en panne de croissance comme Sanofi présentait relativement peu d’attrait, d’autant que le profil très diversifié du chiffre d’affaires limite naturellement le potentiel de croissance, et que le groupe français n’a également pas été en mesure de développer un vaccin contre le COVID-19 alors que cette branche thérapeutique est en principe l'une de ses spécialités.

©IPM Graphics

Cette année, l’action s’est toutefois bien comportée, avec une progression de 14 %. Dans un contexte économique très chahuté, les investisseurs ont visiblement retrouvé le goût pour un profil plus défensif, avec un rapport cours/bénéfice qui reste très raisonnable (autour de 15 fois le bénéfice attendu pour 2023) et un rendement brut qui approche les 4 %. Le consensus est d’ailleurs assez nettement favorable sur le titre, avec 20 avis positifs pour 6 neutres et seulement 1 analyste positionné à la vente. L’objectif moyen du consensus permet en outre de tabler sur un potentiel qui approche désormais les 20 %.

Durant les deux prochaines semaines, Sanofi va organiser deux journées de rencontres avec les investisseurs, la première (le 5 juillet) pour détailler les efforts du groupe au niveau de la durabilité, et la deuxième (le 13 juillet) pour donner davantage d’informations sur le pipeline, plus particulièrement dans l’hémophilie, un domaine sur lequel le groupe a développé un potentiel conséquent ces dernières années.

Retour sur Paychex, évoqué la semaine dernière

Paychex a subi une correction de 6 % sur la semaine écoulée, en subissant l’essentiel du recul suite à la publication des résultats pour l’exercice clôturé le 31 mai dernier. Si les chiffres étaient globalement excellents, le groupe a annoncé des objectifs pour l’exercice en cours qui laissent entendre que la direction s’attend à un ralentissement de l’activité pour les prochains mois, le directeur général du groupe ayant même explicitement parlé d’un risque de récession pour justifier la prudence dans ses objectifs.