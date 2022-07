Les Bourses européennes chutent de près de 3% et tombent au plus bas depuis le printemps 2021

Wall Street en baisse à l'ouverture, le climat s'alourdissait également en Europe où les voisins du Bel 20 à la Bourse de Bruxelles abandonnaient nettement plus de 2% à la clôture, celle-ci confirmant un recul de 0,84% de notre indice de référence qui terminait à 3.663,02 points avec 10 de ses éléments dans le rouge. KBC (49,71) et Ageas (40,42) avaient porté leurs pertes à 6,17 et 4,62% tandis que Aperam (25,54) et Umicore (31,17) reculaient de 3,26 et 3,14%.

La Bourse de Paris a chuté de 2,68% à 5.794,96 points, Francfort a perdu 2,91%, Milan 2,99%, elles se retrouvent toutes trois à un niveau plus vu depuis le printemps 2021. Londres a cédé 2,86%.

Valeurs de clôture du mardi 5 juillet 2022 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 52,18 (51,54)

Ackermans - 140,10 (143,30)

Aedifica + 91,55 (89,95)

Ageas - 40,42 (42,38)

Aperam - 25,54 (26,40)

arGEN-X + 368,10 (361,30)

Cofinimmo + 104,60 (102,60)

Colruyt + 27,62 (27,51)

D'Ieteren - 133,90 (136,30)

Elia + 141,80 (140,70)

Galapagos + 54,90 (53,06)

GBL - 79,32 (80,26)

KBC - 49,71 (52,98)

Proximus - 14,03 (14,16)

Sofina + 193,60 (193,50)

Solvay - 74,82 (78,86)

UCB - 82,60 (82,64)

Umicore - 31,17 (32,18)

VGP + 151,40 (148,00)

WDP + 29,94 (29,48)

L'avis du Broker sur AB Inbev, Recticel et Ter Beke

AB Inbev (+1,2 % à 52,18 euros) a été relevé de "neutre" vers "acheter" chez Citi, l'objectif étant fixé à 62 euros. L'analyste estime que le brasseur devrait être en mesure d'atteindre ses objectifs pour 2022, grâce à une diversification géographique davantage axée sur les Etats-Unis et les marchés émergents. "En outre, la valorisation nous est attractive, avec un endettement qui devrait continuer son recul durant les prochains trimestres". De leur côté, JP Morgan Cazenove ("sous-pondérer") et Deutsche Bank ("acheter") et ont ajusté leur objectif à la baisse, respectivement vers 50 et 73 euros. "Nous attendons un deuxième trimestre solide pour AB Inbev", souligne néanmoins l'analyste de la banque allemande.

Recticel (+0,6 % à 14,1 euros) a été confirmé à "acheter" chez Degroof Petercam, qui a descendu son objectif de 24,6 vers 20,8 euros. L'analyste souligne que cette révision s'inscrit dans la baisse des valorisations pour l'ensemble du secteur de l'isolation. "Ce n'est toutefois pas une raison pour modifier notre approche positive sur le titre, qui devrait se traduire à terme par une valorisation plus élevée".

Ter Beke (-4,4 % à 97 euros) a vu son objectif descendre de 140 vers 120 euros chez KBC Securities, la recommandation étant confirmée à "accumuler". L'analyste souligne que le rachat des activités belges et néerlandais du groupe Sigma pourrait prendre plus de temps qu'initialement prévu, en raison de l'intervention des autorités de la concurrence. "Nous avons en conséquence descendu nos attentes pour l'évolution de la marge pour 2022".