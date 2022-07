L'euro chute à son plus bas niveau face au dollar depuis 2002

L'euro est tombé ce mardi à son plus bas niveau face au dollar depuis 2002. La monnaie unique enregistrait un recul de 0,9 % à 1,0331 dollar, soit le niveau le plus bas enregistré depuis décembre 2002, soit près de vingt ans. Depuis le début de l'année, le recul est de 8 % déjà. Une tendance renforcée par une inflation galopante mais aussi par la guerre en Ukraine. Un contexte difficile et dans lequel la Banque centrale européenne n'est pas en mesure d'augmenter les taux directeurs aussi rapidement que la Fed.