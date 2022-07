L’euro en route pour la parité avec le dollar: ce n’est pas un cadeau

Sur le front des changes aussi, le retour à des circonstances de marché "normales" se traduit par des arbitrages au sein des portefeuilles en gestion, et à une nervosité accrue. Et cette fois, c’est l’euro qui paie la note face au dollar. Mardi, après la reprise de l’activité sur le marché des changes, après un week-end long de trois jours pour cause de fête nationale aux États-Unis, l’euro a chuté lourdement suite à des statistiques économiques montrant un net ralentissement de la croissance de l’activité économique en zone euro en juin dans le secteur privé.

Un plancher depuis 16 mois, selon l’indice PMI (Purchasing Manager’s Index) composite de S&P Global qui a confirmé une première approche datée du 23 juin. Sur le graphique journalier de l’évolution de la paire euro/dollar, on a vu clairement le marché réagir à cette publication, l’euro cédant rapidement 1 %, avant de terminer la journée sur un recul de 1,71 % à 1,2046 dollar.

On l’aura compris, une autre journée dévastatrice de ce calibre ramènerait notre devise vers la parité avec le billet vert. Une première depuis près de 20 ans. En octobre 2000, à ses balbutiements - la monnaie unique européenne n’entrera dans nos poches qu’en janvier 2002, l’euro avait touché un plus bas historique à 0,8230 dollar. Mais depuis, en dépit des aléas économiques et financiers, notre devise avait réussi à garder la tête haute face à son cousin américain. Même durant la crise de la dette souveraine en 2012.

Fin du statu quo lié au Covid

La faiblesse actuelle de la devise européenne est évidemment à mettre au compte du conflit en cours en Ukraine, et au dérèglement des prix qui en découle, énergies en tête. Du point de vue des opérateurs, plus on se rapproche de la ligne de front, plus les risques à prendre en compte sont importants. Or, l’Allemagne est très mal positionnée dans le cadre de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, et la "locomotive économique de l’Europe" commence à peiner. Les opérateurs qui étaient restés sur la touche durant la crise sanitaire, voyant les grands blocs économiques affligés des mêmes maux au même moment, ont donc entamé les grandes manœuvres.

Cela étant, le mouvement actuel, s’il a accéléré ces dernières semaines, date déjà du printemps 2021. Depuis, par à-coups, l’euro a reculé de 17 % Certains rappelleront qu’en 2008, juste avant la crise financière des "subprimes", lorsque l’euro caracolait au-dessus de 1,60 dollar, les industriels européens se plaignaient du poids de cette force de l’euro sur leurs exportations. Hélas, la situation actuelle est différente : d’une part, nos industries sont à la peine, en raison des soucis d’approvisionnement, et d’autre part, la facture énergétique libellée en dollar, est d’autant plus lourde que notre devise est faible. Nous importons donc contre notre gré un quota d’inflation supplémentaire.