Les Bourses européennes confirment leur rebond: le Bel 20 à +1,53%

Fort irrégulier jeudi jusqu'en milieu d'après-midi, l'indice Bel 20 à la Bourse de Bruxellesdevait finalement suivre ses voisins européens à la hausse tout en restant modeste avec un mieux de 1,53% à 3.768,53 points et 17 de ses éléments en hausse. Ageas (42,25) et Solvay (79,46) avaient pris la tête en bondissant de 4,84 et 4,61% devant Aperam (26,64) et D'Ieteren (144,10), positives de 4,31 et 4,04%.

La

Bourse de Paris

a gagné 1,60 % et est repassée juste au-dessus des 6.000 points.

Francfort

a pris 1,97%,

Milan

3,05% et

Londres

1,14%, ne montrant pas de signe de faiblesse malgré l'annonce du départ de la tête du parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson.

Valeurs de clôture du jeudi 7 juillet 2022 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :