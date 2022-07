BlackRock à nouveau "attractive" après une solide correction

L’américain BlackRock est le plus grand gestionnaire d’actifs financiers au monde, avec des encours sous gestion qui ont dépassé 10 000 milliards de dollars au début de l’année 2022. Après avoir vu son cours pratiquement multiplié par cinq durant la dernière décennie pour flirter avec la barre des 1 000 dollars à la fin 2021, le titre a corrigé de plus de 30 % durant le premier semestre 2022, soit nettement plus que le reste du marché américain (où l’indice S&P500 n’affiche qu’une baisse de -18 %).

Lutter contre poids des taux

La politique monétaire restrictive mise en place au niveau de la Banque Centrale américaine a mis sous pression l’ensemble des marchés financiers, et le consensus s’attend à ce que le groupe enregistre une stagnation de son chiffre d’affaires et un recul de son résultat net pour l’année en cours. Avec 14 avis favorables sur 17 analystes, le consensus reste toutefois favorable. Les derniers résultats publiés (en avril dernier) avaient en effet démontré un maintien de l’activité sur un bon niveau, tant pour les fonds de placements que pour l’activité de produits indiciels (commercialisés au travers de la gamme iShares).

Ce vendredi 15 juillet, BlackRock annoncera ses résultats pour le deuxième trimestre de l’année en cours. Le recul de 16 % encaissé par le cours durant les trois derniers mois indique que les investisseurs restent extrêmement prudents, et attendent de voir de quelle manière la correction sur les marchés est susceptible d’impacter la rentabilité du groupe. À plus long terme, les analystes restent toutefois optimistes pour le géant américain, en raison d’une position de leader sur son marché et d’une génération de trésorerie dynamique qui permet une politique active de rémunération des investisseurs (rendement brut supérieur à 3 % et rachats d’actions propres). Dans un contexte inflationniste, une action qui distribue un dividende attractif reste toujours davantage recherchée par les investisseurs.

Retour sur Sanofi (numéro du 2 juillet) :

Sanofi a bien digéré la journée de rencontre avec les investisseurs sur le thème de la durabilité, avec un cours qui a terminé la semaine sur une progression de 2 %. La performance depuis le début de l’année (+17 %) reste largement meilleure que celles des principaux indices boursiers, et notamment que le CAC40 (-16 %). Cette semaine, Sanofi tient une nouvelle journée de rencontre avec les investisseurs, qui portera sur son portefeuille dans l’hémophilie.