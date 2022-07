De bonnes nouvelles qui… passent très mal

Au cours du mois de juin, les observateurs attendaient d’assister à la création de quelque 265 000 emplois aux États-Unis. En réalité, les chiffres dévoilés vendredi ont montré la création de 372 000 emplois et un taux de chômage inchangé à 3,6 %. Dans le même temps, l’indice ISM (des directeurs d’achats) des services a légèrement reculé, passant de 55,9 en mai à 55,3 en juin, là où les économistes tablaient sur 54. De bonnes nouvelles ? Certainement, dans l’absolu, mais dans un environnement marqué par des prix à la consommation toujours en hausse, elles ne font pas l’affaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui y voit avant tout les signes d’une surchauffe, alors qu’elle voudrait que l’économie américaine fasse une pause. Du point de vue des gestionnaires financiers, ces bonnes nouvelles signifient avant tout que la hausse des taux d’intérêt en cours, manœuvrée par la Fed, devrait se poursuivre à un rythme soutenu. Ce qui n’est bon, ni pour le stock obligataire, ni pour les marchés d’actions.

Dollar ferme, euro mou

En conséquence, la reprise des marchés boursiers enregistrée sur la semaine a été temporairement ralentie par le coup de froid observé vendredi, alors que les taux longs se tendaient aux États-Unis, comme ailleurs dans le monde. Notons que le différentiel de rendement reste toujours défavorable à l’euro face au dollar. On a donc vu cette semaine la devise européenne revenir à des niveaux qu’elle n’avait plus frôlés depuis près de 20 ans, approchant la parité avec le dollar qui a pour sa part gagné près de 12 % face à l’euro. Évidemment, l’euro paie aussi le prix de la proximité du conflit en Ukraine.

La Russie ferme les robinets

Ce n’est d’ailleurs pas le sort du seul euro puisque les tensions avec la Russie ont conduit cette dernière à fermer un peu plus les robinets d’approvisionnement en gaz en réplique aux sanctions économiques dont elle fait l’objet. Avec des effets sensibles, en Allemagne où l’industrie souffre en raison de la hausse des prix de l’énergie. La société allemande Uniper qui a repris historiquement les activités d’énergies fossiles au groupe E.ON, a ainsi été forcée de demander l’assistance de l’État, étranglée par sa dépendance au gaz russe. En France, le gouvernement a surpris en annonçant sans autre forme de procès, en cours de séance, la prochaine nationalisation d’EDF, ce qui a valu à l’action du groupe de rebondir de 12 % sur la semaine. Introduite à la Bourse de Paris en 2005 à 32 euros, elle s’échangeait avant l’annonce autour de 8 euros. Les actionnaires du groupe énergétique français ont été confrontés à la schizophrénie classique des entreprises cotées dans lesquelles l’État conserve une participation et impose des normes fondamentalement opposées aux intérêts des actionnaires privés. À Bruxelles, Proximus en est un autre exemple, qui a touché la semaine dernière un plus bas sur 10 ans malgré la bonne santé de l’entreprise. Mais ce plancher à 13,41 euros est peu apprécié des actionnaires de longue date, dont ceux qui ont payé leurs actions 24,50 euros pièce au moment de l’introduction en Bourse, en mars 2004.

Retour en grâce de secteurs massacrés

Sur la semaine, on a encore pu remarquer de nouveaux signes de retour des acheteurs. À Bruxelles notamment les analystes commencent à flairer les bonnes affaires, dont l’action du groupe Greenyard qui a bondi de près de 17 % cette semaine sur un conseil d’achat, mais qui se traite toujours sous la valeur des fonds propres.

Par ailleurs, à part les producteurs d’énergie qui bénéficient toujours d’un baril autour des 100 dollars, certains secteurs commencent à donner des signes de redémarrage. C’est clairement le cas de Samsung. Le géant coréen a certes connu un creux dans ses ventes de smartphones - tout ce marché est déprimé - mais a recommencé à augmenter ses ventes de semi-conducteurs et de cartes mémoires, ce qui le conduit à se montrer optimiste pour le reste de l’exercice. C’est aussi le cas du taïwanais TSMC qui a comme Samsung, produit des résultats meilleurs qu’attendu. Ce qui explique sans doute le retour en grâce des grosses technologiques américaines cette semaine, avec en tête, Nvidia, Apple, Intel ou encore Google. Chez nous, Melexis et X-Fab (cotée à Paris) ont également entamé une phase de rebond.