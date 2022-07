La Bourse de Francfort en tête, les marchés européens enregistrent un nouveau recul généralisé

Le poids-lourd arGEN-X (360,00) ramenant son avance à 3,33 %, la Bourse de Bruxelles rejoignait ses voisines européennes dans le rouge après avoir évolué longtemps dans le vert, temporairement au-dessus des 3 800 points. Le Bel 20 terminait finalement en baisse de 0,34 % à 3 772,62 points. Quinze de ses éléments étaient en baisse, Aperam (25,79) en tête avec une chute de 4,23 % devant Solvay (77,86) et Cofinimmo (104,60) qui abandonnaient 3,50 et 3,51 %, Umicore (32,87) perdant 2,75 %. UCB (86,58) et Galapagos (55,98) ne gagnaient plus que 0,74 et 0,72 %, AB InBev (54,59) et Colruyt (27,32) cédant 0,07 et 1,30 % tandis que KBC (52,60) et Ageas (41,48) étaient négatives de 0,60 et 2,81 %.

A la Bourse de Paris, le CAC 40 était en recul de 0,61 %, repassant sous la barre des 6 000 points (5 996,30 points). La Bourse de Francfort emmenait les chutes avec des pertes de 1,40 % pour le DAX, à 12 832,44 points. La Bourse de Londres

Valeurs de clôture du lundi 11/07 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 54,59 (54,63)

Ackermans - 142,70 (144,70)

Aedifica - 93,35 (95,25)

Ageas - 41,48 (42,68)

Aperam - 25,79 (26,93)

arGEN-X + 360,00 (348,40)

Cofinimmo - 104,60 (108,40)

Colruyt - 27,32 (27,68)

D'Ieteren - 146,00 (146,20)

Elia + 146,00 (142,80)

Galapagos + 55,98 (55,58)

GBL - 81,06 (82,28)

KBC - 52,60 (52,92)

Proximus - 14,23 (14,39)

Sofina - 208,40 (212,80)

Solvay - 77,86 (80,68)

UCB + 86,58 (85,94)

Umicore - 32,87 (33,80)

VGP + 161,20 (160,00)

WDP - 30,96 (31,20)

L'avis du Broker pour Ageas, Melexis, X-Fab et Aedifica

Ageas (-2,8% à 41,48 euros) a été confirmé à « réduire » chez Kepler Cheuvreux, l'objectif étant ajusté de 43,7 vers 42 euros. L'analyste a revu les hypothèses de son modèle avant la publication des chiffres semestriels au début du mois d'août. Même s'il estime que l'inflation élevée en Turquie pourrait provoquer une mauvaise surprise, il s'attend à ce que la direction annonce un programme de rachat d'actions propres d'un montant de 150 millions d'euros.

Deutsche Bank s'est penché sur les sociétés exposées sur le secteur des semi-conducteurs, avec pour conséquence une baisse des objectifs tant pour Melexis (-1,1% à 68,75 euros) que pour X-Fab (-1,5% à 6,36 euros). L'analyste souligne que ce segment continue d'avoir une composante cyclique plus importante que des groupes davantage spécialisés sur les logiciels, ce qui justifie des niveaux de valorisation moins élevés. Melexis a été maintenu à « conserver » vers un objectif ajusté de 80 vers 65 euros, tandis que X-Fab est resté à « acheter » avec un objectif reculant de 8 vers 7,5 euros.

Aedifica (-2% à 93,35 euros) a été confirmé à « acheter » chez Kepler Cheuvreux, l'objectif étant lourdement ajusté de 120 vers 104 euros. Cette révision est la conséquence de la récente augmentation de capital, qui a entraîné la création de près de 3 millions de nouvelles actions. "A la suite de ce refinancement, nous ne pensons pas que la notation de crédit du groupe devrait être remise en cause. Nous avons également intégré les récentes opérations réalisées par le groupe."