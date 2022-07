Pourquoi le billet vert est en train de rattraper l'euro : "Ce n’est pas l’euro qui est faible, c’est le dollar qui est fort"

À la reprise de l'activité sur les marchés financiers, lundi, le dollar a repris son ascension face à l'euro, le billet vert s'approchant de moins d'un cent de la parité face à la monnaie unique européenne. Pour les observateurs, cet équilibre n'est plus qu'une question de jours, voire d'heures. Le Chief Economist de BNP Paribas Fortis, Koen De Leus, ne s'en inquiète toutefois pas outre mesure.

1. Un euro faible est-il un avantage ?

"De mon point de vue", explique Koen De Leus, "ce n'est pas l'euro qui est faible, mais le dollar qui est fort. La devise américaine est actuellement portée par une série de facteurs. Le risque de récession est plus important en Europe qu'aux États-Unis, ce qui provoque la forte volatilité des marchés financiers en général. Les investisseurs sont donc clairement à la recherche de valeurs refuges. C'est pour cela qu'ils vont vers le dollar, ce qui le fait grimper. Mais c'est aussi le cas du franc suisse. Par rapport aux autres devises, l'euro garde son statut de valeur solide et conserve une certaine stabilité. S'agissant des avantages et désavantages d'un euro plus bas face au dollar, il faut rappeler qu'un euro moins cher est un atout pour les entreprises européennes exportatrices. La situation actuelle est toutefois très complexe. Il faut aussi retenir que la fermeté du dollar provoque un effet d'importation d'inflation. C'est surtout le cas pour les importations de gaz et de pétrole, même si les prix du brut ont un peu faibli ces derniers jours".

2. Quel rôle jouent les taux d’intérêt ?

Un autre élément qui joue en faveur d'une appréciation du dollar est le niveau des taux d'intérêt aux États-Unis. "En effet. Et les chiffres de l'emploi diffusés vendredi pourraient conforter la Réserve fédérale américaine dans son optique de relèvement rapide des taux à court terme. On évoque un nouveau relèvement de 0,75 % du taux de référence, ce serait donc un deuxième resserrement très important, d'une ampleur n'ayant plus été observée depuis des dizaines d'années. Ceci provoque évidemment un afflux de capitaux vers le dollar puisque le différentiel de taux le rend plus attractif. L'objectif de la Fed étant, on le sait, de provoquer un ralentissement de l'économie et d'influencer ainsi le niveau de l'inflation à la baisse", analyse Koen De Leus.

3. La BCE forcée d’agir, vite et fort

Le différentiel de rendement favorable au dollar est-il aussi lié à la lenteur de la Banque centrale européenne (BCE), qui a mal jaugé le risque inflationniste ? Pour Koen De Leus, "la BCE doit agir vite et vigoureusement sur le front des taux d'intérêt. Les factures énergétiques libellées en dollar pèsent lourd dans la balance et accentuent l'inflation dans la zone euro. Or c'est précisément le contraire que ce que la BCE souhaite. Elle va donc être forcée d'agir".

4. Vers une récession en Europe ?

Pour le Chief Economist de BNP Paribas Fortis, une fois cette mécanique de hausse des taux enclenchée, l'économie de la zone euro sera sans doute plus rapidement affectée par une récession que ce ne sera le cas aux États-Unis, où l'on s'attend à un sérieux coup de frein pour la fin de cette année. "Nous devons nous attendre à des mois difficiles. D'ailleurs, le fléchissement actuel des prix des matières premières montre que les marchés et les entreprises anticipent un tel scénario. Et il faut encore y greffer les problèmes de la Chine, où la politique de vaccination est freinée par une moindre efficacité des vaccins locaux et où l'objectif de 80 % de taux de vaccination de la population est hypothétique. Il y aura encore des ralentissements de l'économie chinoise, et de nouveaux problèmes à venir, sans compter avec la santé du marché immobilier local. Mais, après une probable récession, il y aura une reprise, mais moins ferme sans doute que celle observée après le premier confinement".

Coup de froid pour le rouble

Après des mois de hausse, le rouble russe s’est effondré, la semaine dernière, sur le marché des changes à Moscou. La monnaie russe a perdu près de 10 % de sa valeur face au dollar et à l’euro, avant de se reprendre par vagues. Selon l’agence de presse russe RBC, la perte de valeur sur les trois derniers jours de Bourse a même atteint 20 %.

Le rouble s’est nettement affaibli depuis mai, même si sa valeur est toujours plus élevée qu’avant l’invasion russe de l’Ukraine en février. La monnaie était devenue beaucoup plus chère en raison des restrictions massives imposées sur le commerce des devises et des sanctions occidentales contre Moscou, qui ont fait chuter les importations russes. En conséquence, la demande d’euros et de dollars en Russie a également diminué. Selon les experts, la chute du rouble est due à l’assouplissement de la politique monétaire de la banque centrale russe. En outre, les importations russes ont légèrement augmenté récemment.

À noter qu’aux premiers jours du conflit en Ukraine, la devise russe avait chuté de 50 % face à l’euro, avant de se reprendre dans un marché limité par les mesures coercitives prises par les pays de l’Ouest contre la Russie. Après ce coup de froid initial, la valeur théorique du rouble avait rapidement triplé, avant de connaître une première vague de prises de bénéfices fin juin et cette chute de 20 %. Une fois encore, l’interdiction de transactions sur la dette en rouble donne peu de crédit à ces valorisations en vase presque clos.